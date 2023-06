FF Gettsdorf feierte rauschendes Fest zum 120er

Am Ende der heiligen Messe, mit der die Feierlichkeiten starteten, wurde die Tragkraftspritze gesegnet. Diese wurde 2019 angeschafft. Aufgrund der Pandemie hatte Patin Helga Dietrich erst jetzt ihren offiziellen Auftritt.

Kommandant Martin Dietrich ging auf die letzten 20 Jahre ein und erinnerte an die 100 Jahr-Feier, die Einführung der Weißwurstparty 2004, das katastrophale Hochwasser 2010, an die Anschaffung des neuen Autos 2012 sowie an die Übung mit dem Bundesheer. „Wir haben im Pfarrhof eine Fotoausstellung über die letzten 20 Jahre", informierte der Kommandant.

Der Dank des FF-Chefs galt der Guggenberger Mühle, Elektro Schober, der Raika und Sparkasse, dem Autohaus Berger, Digital Wings sowie weiteren Sponsoren für die jahrelange Unterstützung. „Für unsere aktuelle Anschaffung - unsere alten Helme haben ausgedient - sammeln wir gerade", so Dietrich.

Ein Vorreiter bei Waldbrandübungen

Bezirksfeuerwehrkommandant Alois Zaussinger dankte dem jungen Kommando für die Übernahme von Verantwortung und meinte: „Die Feuerwehr Gettsdorf war Vorreiter bei der Waldbrandübung, bereits 2012 wurde gemeinsam mit dem Bundesheer der Ernstfall erprobt."

Bürgermeister Hermann Fischer hob die vorbildliche Pflege des Pfarrhofs und Gartens durch die Feuerwehr und die Gettsdorfer Vereine hervor. Er ging ebenfalls auf die ereignisreichen vergangenen Jahre ein und meinte: „Wir haben versucht, vorbeugende Maßnahmen zu setzen, um Überschwemmungen wie im Jahr 2010 so gut wie möglich hintanzuhalten." Fischer betonte die hervorragenden Kommunikation zwischen Feuerwehr und Gemeinde und wünschte alles Gute zum Jubiläum. Die Feierlichkeiten ließen sich auch Ortsvorsteher Karl Hummel, Vizebürgermeister Stefan Schröter, Gemeinderat Michael Winter, Nationalratsabgeordneter a.D. Hannes Bauer und Ehrenbrandrat Josef Nestreba nicht entgehen.

Sonntagmittags war der Gastgarten gesteckt voll, zu den zahlreichen Gästen beim Mittagstisch zählten unter anderem Fußballpräsident und Altbürgermeister Johann Gartner mit Gattin Rosi, Hermann Fischer, Stefan Schröter, Andreas Kalita, Karl Hummel und Boogie-Weltmeister Hannes Jaric. Zum Abschluss gab es noch eine Tombola, bei der unter anderem ein Fernseher als Gewinn wartete.

Martin Dietrich (3.v.l.) und sein Stellvertreter Sebastian Wittmann (r.) dankten Romana Hieß, Barbara Glocker und Helga Dietrich für ihren jahrelangen Einsatz für die Feuerwehr. Angela Hummel wurde der Blumenstrauß etwas später übergeben. Foto: Barbara Witzany