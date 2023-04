KLAR! Göllersbach sucht klimafitte Garten-Projekte

Heiße Sommer, lange Trockenheit – da wünscht man sich eine eigene Klimaoase vor der Haustür. Mit mehr Grün und Beschattung kann sich die Temperatur um mehr als 10 Grad Celsius kühler anfühlen als außerhalb des Gartens. Die drei konkreten Tipps:

Mehr Grün statt Grau: Während sich Beton stark aufheizt, kühlen Vegetations- und Versickerungsflächen die Umgebungstemperatur ab. Breitkronige Bäume sorgen für Beschattung. Dies gilt auch vertikal: Begrünte oder beschattete Fassaden reflektieren weniger Hitze, Dachbegrünungen federn auch Starkregen ab.

Während sich Beton stark aufheizt, kühlen Vegetations- und Versickerungsflächen die Umgebungstemperatur ab. Breitkronige Bäume sorgen für Beschattung. Dies gilt auch vertikal: Begrünte oder beschattete Fassaden reflektieren weniger Hitze, Dachbegrünungen federn auch Starkregen ab. Biodiversität macht widerstandsfähig: Standortangepasste, trockenheitstolerante Pflanzen sind widerstandfähiger, heimische Wildpflanzen unterstützen die heimische Tierwelt. So wurzeln Kräuterrasen mit Wildkräutern tiefer als typische „englische Rasengräser“. Moos speichert viel Wasser und hält den Rasen feucht - nebenbei ist es wichtige Nahrung und Schutz für Insekten und Nistmaterial für Vögel.

Standortangepasste, trockenheitstolerante Pflanzen sind widerstandfähiger, heimische Wildpflanzen unterstützen die heimische Tierwelt. So wurzeln Kräuterrasen mit Wildkräutern tiefer als typische „englische Rasengräser“. Moos speichert viel Wasser und hält den Rasen feucht - nebenbei ist es wichtige Nahrung und Schutz für Insekten und Nistmaterial für Vögel. Wasser sparen und halten: Humus erhöht die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens, Regenwasserzisternen oder Regentonnen helfen, auf kostbares Trinkwasser zur Gartenbewässerung zu verzichten. Die wassersparendste Abkühlung ist der Besuch des örtlichen Freibades. Als Alternative zum eigenen Pool bieten Schwimmteiche oder Naturpools eine Möglichkeit, Wasser zu sparen, da hier der jährliche Wassertausch entfällt. Zusätzlich bieten Schwimmteiche Lebensraum und Wasserstellen für Insekten und andere Tiere.

Wer am Gewinnspiel der KLAR! Göllersbach teilnehmen will, schickt maximal drei Fotos und eine kurze Beschreibung seines klimafitten Gartenprojektes bis zum 15. Mai an klar@hollabrunn.gv.at oder postet es unter den Facebook-Beitrag der KLAR!. Es warten attraktive Preise.

https://www.klar-goellersbach.at/gewinnspiel-mein-klimafitter-garten/

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.