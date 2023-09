Hollabrunn passt Essensbeiträge in Schulen und Kindergärten an

„Betreuungseinrichtungen für Kindergarten- und Schulkinder leisten einen wichtigen Beitrag in unserer Gemeinde, um allen Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen“, betont die ÖVP in einer Aussendung. 350 Kinder haben das Angebot außerhalb der offiziellen Betreuungszeiten im vergangenen Schul- und Kindergartenjahr in Anspruch genommen. Als familienfreundliche Gemeinde sei es ein Anliegen, dass Familien weiterhin leistbare Betreuung zur Verfügung steht.

Anders als bei den gesetzlichen Gebühren (Kanal, Wasser, Abfallwirtschaft), die kostendeckend sein müssen und daher in regelmäßigen Abständen zwingend angepasst werden, obliegt die Höhe und Anpassung der Gebühren für die Nachmittagsbetreuung in Schulen und Kindergärten fast ausschließlich der Gemeinde. Doch auch hier müsse im Sinne der Wirtschaftlichkeit von Zeit zu Zeit eine Preisanpassung vorgenommen werden. Bei den Elternbeiträgen war das zuletzt im Jahr 2017 der Fall.

Gemeinde bezahlt Finanzlücke von 92.000 Euro

Alle Kostensteigerungen seien seitdem von der Gemeinde abgefedert worden. Und obwohl die Inflation im letzten Jahr und die damit verbundenen Lohnabschlüssen die Gemeinde hart treffen, soll nun lediglich der Mitagessentarif im gesamten Gemeindegebiet leicht erhöht werden – in den Kindergärten auf 4,60 Euro, in den Schulen auf 5,30 Euro.

Die übrigen Gebühren in diesem Bereich bleiben unberührt, betont die ÖVP. Die Gemeinde trage die anfallenden Mehrkosten und decke das Delta in Höhe von jährlich rund 92.000 Euro, das nicht durch die Elternbeiträge und Landeszuschüsse ausgeglichen werden kann.