Normalerweise öffnet das Nationalparkhaus am Höhepunkt der Schneeglöckchenblüte seine Pforten, heuer blühen bereits die Maiglöckchen. In den Wäldern des Nationalparks Thayatal ist der Laubaustrieb bereits abgeschlossen, mit seinen vielen verschiedenen Grünschattierungen erstrahlt das Thayatal bei Hardegg nun im frischen Frühlingskleid, wie Direktor Christian Übl berichtet: "Maiglöckchen, Akelei und auch der seltene Türkenbund blühen und locken mit leuchtenden Farben und ihrem intensiven Duft bunte Schmetterlinge, Wildbienen und Hummeln an.

Der Nationalpark Thayatal biete den Besuchern eindrucksvolle Naturerfahrungen, verweist LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf zum Saisonstart auf die Vielzahl an einzigartigen Natur- und Kulturlandschaften in Niederösterreich: "Aufenthalte in der Natur bieten Erholung und wirken sich positiv auf die Gesundheit aus. Gerade jetzt wissen wir das zu schätzen und nutzen wieder gerne die Möglichkeiten für Wanderungen und Spaziergänge."

30 Leinwandbilder, 2 Kurzfilme, 2 Wildkatzen

Das Nationalparkhaus Hardegg ist die erste Anlaufstelle für Besucher im Thayatal, am 15. Mai öffnet es wieder seine Pforten. Neben der bestehenden Ausstellung „Natur Geschichten“ wird im Rahmen des Museumsbetriebs die diesjährige Sonderausstellung „Die Leichtigkeit des Seins“ gezeigt - mit Arbeiten und Einblicken junger Medienschaffender rund um die Schönheit der Natur im Nationalpark Thayatal. Auf 30 Leinwandfotografien und in zwei Kurzfilmen kommen die Besonderheiten des eindrucksvollen „Green Canyons“ an der tschechisch-österreichischen Grenze zur Geltung. Auch der Nationalpark-Shop ist mit der dazugehörigen Infostelle geöffnet.

Die größte Wildkatzenanlage Österreichs mit den beiden Zookatzen Frieda und Carlo ist ebenfalls wieder frei zugänglich. Die Fütterungen finden wie gewohnt um 15.30 Uhr statt. "Derzeit gibt es noch keine Filmvorführungen, deshalb wird auch kein Teilnahmebeitrag eingehoben", erklärt Übl.

Unter der Leitung speziell geschulter Nationalpark-Ranger werden indes Führungen wie „Wildnis schnuppern im Nationalparkwald“ durchgeführt. Die Personenanzahl ist allerdings begrenzt, daher ist eine Voranmeldung zu empfehlen.

Neue Stationen, neuer Pächter

In den Wäldern des Schutzgebietes bleibt die Natur sich selbst überlassen: Der Themenweg am Henner, ein zwei Kilometer langer Rundweg, der direkt beim Nationalparkhaus startet, wurde durch neue Stationen erweitert und informiert nun über die Wildnisentwicklung im Nationalpark.

Der Nationalparkdirektor freut sich außerdem, dass mit dem Saisonstart am 15. Mai ein neuer Pächter des Café-Restaurants für das kulinarische Wohl der Besucher sorgt: „Sebastian Hebnar von Brot&Spiele hat mit seinem Foodtruck letztes Jahr bei unserem österreichischen Nationalparkmitarbeitertag im Thayatal mehr als 200 Teilnehmer verköstigt. Beim Betrieb unseres Café-Restaurants setzt er auf Regionalität und Saisonalität", schildert Übl und betont: "Die Zutaten für die Speisen kommen vorwiegend von Produzenten aus der Region, viele davon werden auch biologisch produziert. Wie bereits beim Angebot der Vorpächterin liegt ein Schwerpunkt bei selbstgemachten Mehlspeisen, neu sind Streetfood und vegane Speisen.“

Die aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen sowie weitere Empfehlungen der NÖ Werbung und Wirtschaftskammer werden im laufenden Betrieb der Gastronomie und Besucherangebote im Nationalparkhaus berücksichtigt.