„Die können ja noch nicht in Hollabrunn gewesen sein, sonst hätten wir den Preis nie bekommen!“, ärgert sich Stadtrat Wolfgang Scharinger (Bürgerliste) über die jüngste Auszeichnung, die die Bezirkshauptstadt erhielt: „Vorbild Barrierefreiheit“.

„Ich muss mich bei den Menschen entschuldigen“

Denn barrierefrei sei die Stadt ganz und gar nicht, wie Scharinger in den vergangenen sechs Wochen am eigenen Leib erfahren musste: Nach einer Sprunggelenksoperation durfte er das Bein nicht belasten, darum war er mit einem elektrischen Rollstuhl unterwegs. Bestätigt fühlt er sich durch das Umfrage-Ergebnis auf NÖN.at: Hier wollte die Redaktion von ihrer Community wissen, ob ihre Heimatgemeinde ausreichend barrierefrei sei. 83,7 Prozent beantworteten diese Frage mit einem Nein.

„Ich muss mich bei den Menschen entschuldigen“, sagt er im Gespräch mit der NÖN. Wie schlecht der Zustand der Gehsteige sei und wie gefährlich die gut gemeinte Abschrägungen der Randsteine seien, merke man erst, wenn man selbst betroffen ist. Scharinger ist froh, diese Erfahrung gemacht zu haben. „Nicht jeder hat das Glück wie unser Bürgermeister, einen privaten Chauffeur zu haben, der von unserem Steuergeld bezahlt wird“, nennt er das Stadtoberhaupt einen „Privilegienritter“.

Weg zum Friedhof war bereits eine Herausforderung

Der Stadtrat testete übrigens auch seine Ressorts auf Behindertentauglichkeit: Scharinger ist in seinem Rollstuhl zum Friedhof gefahren, das allein war eine Herausforderung. Und: „Wenn man im Rollstuhl sitzt, ist es fast unmöglich, die WC-Tür aufzubekommen.“

Mängel sieht der Stadtrat auch am Gehsteig bei der Kreuzung Bahnstraße und Rapfstraße. Hier konterte die ÖVP in der Vorwoche mit einer Stellungnahme: Der Gemeinderat habe in der März-Sitzung einstimmig beschlossen, dass in Hollabrunn und den Katastralgemeinden Gehsteigsanierungen und barrierefreie Maßnahmen durchgeführt werden sollen.

Darunter falle eben auch die Sanierung und Optimierung der Bahnstraße/Rapfstraße. Die Arbeiten sollen im November starten. Mitgestimmt habe hier auch Stadtrat Scharinger. Es handle sich also um ein Aufzeigen von Barrieren, „deren Behebung seitens der Gemeinde bereits beschlossen wurde und unmittelbar vor der Durchführung steht“, heißt es in der Aussendung.

„Ich bin froh, dass ich sie wachgerüttelt habe“, bekrittelt der Hollabrunner, dass es acht Monate bis zur Umsetzung dieses Beschlusses dauerte. „Wenn ich so viel Zeit hätte, wie freigestellte Beamte, dann würde ich alle Protokolle durchgehen und nachschauen, was noch alles nicht umgesetzt wurde …“