River Tyne lieferte bei CD-Release ab

So, jetzt ist es raus - könnte man anlässlich des CD-Release-Konzerts der Band River Tyne, rund um den Hollabrunner Jan Placho, am 12. Mai sagen. Im Wiener Lokal „Operschall“ im Bogen 217 auf der Heiligenstädter Straße 31 stellten die vier Bandmitglieder, neben Placho, Thomas Scherngell, Christoph Suttner und Paul Schleicher, ihr neuestes musikalisches Produkt vor: Zehn Songs, die zusammen die CD „Significance“ ergeben.

River-Tyne-Frontman, der Hollabrunner Jan Placho, mit voller Emotion beim Release-Konzert im Wiener Lokal „Operschall“. Foto: Thomas Hagendorfer

Drei Jahre hat River Tyne an den Songs aus unterschiedlichen Zeiten Bandgeschichte gebastelt und gefeilt - diesmal mit professioneller Hilfe in Form des Produzenten Leo Bei - um sie, ganz „old school“ ihren Fans live und in guter alter CD-Form zu präsentieren, beziehungsweise im besten Fall verkaufen. Mit „Significance“ krönen die vier Männer auch ihr zehnjähriges Bandjubiläum. Über mangelnden Zuspruch konnte sich River Tyne beim Release-Konzert nicht beschweren.

Es war, wie bei so vielen Veranstaltungen und Konzerten nach der Coronazeit, immer noch zu fühlen, wie sich alle auf den Act, den Gig, die Show auf der Bühne freuen. Die Menschen auf der Bühne, wie die im Publikum. Und in diesem Sinn rockte River Tyner „Operschall“ und lieferte ab. Die im CD-Titel proklamierte Bedeutsamkeit - „Significance“ - erschloss sich den Anwesenden definitiv. Der Digital-Release des Albums ist für den 23. Juni geplant.

