Am Donnerstagmorgen (19.8) ist die Demo-Sperre in den kleinen Retzer-Land-Orten Deinzendorf und Dietmannsdorf in vollem Gange. Schon bei der Einfahrt in den Ort, von Zellerndorf kommend, wird man von einem Plakat begrüßt, das auf den Anrainer-Protest aufmerksam machen soll: „Stoppt die Mautflüchtlinge – Lebenswertes Pulkautal“ ist darauf zu lesen.

Seit mehreren Jahren fahren immer mehr Lkw durch die Orte in der Region. Die Lenker wollen sich Mautgebühren ersparen und nehmen dafür einen Umweg von bis zu 90 Minuten in Kauf, wie die betroffenen Menschen verlautbaren. „2019 habe ich zum ersten Mal bei der BH angerufen, damit wir eine Lösung finden“, erzählt Peter Engert. Er ist einer der drei Organisatoren der Protestaktion. Mittlerweile haben sich Gemeindeverantwortliche bemüht, bei der Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn eine Änderung der Verkehrsregelung zu erwirken. Sowohl der aktuelle Zellerndorfer Bürgermeister Markus Baier, als auch sein Vorgänger Karl Schwayer (beide ÖVP) hatten interveniert, eine Verbesserung für die Ortsbevölkerung zu schaffen. Bisher erfolglos.

Tanklaster aus Frankreich, Schwertransporter aus Rumänien

Während die versammelten Demonstranten neben der Straße über die Situation diskutieren, kommen immer wieder ausländische Lkw vorbei. Tanklaster aus Frankreich, Schwertransporter aus Rumänien und Mazedonien ziehen vorbei. Trotz der auf der Straße platzierten Traktoren, verringern nur wenige die Geschwindigkeit sichtlich.

„Es ist traurig, dass man erst demonstrieren muss, damit man gehört wird“, sagt Engert. Kurz nachdem die Demo bei der Behörde angemeldet wurde, gab es eine Begehung. Bürgermeister Baier traf sich gemeinsam mit dem Veranstalter und der BH vor Ort in Deinzendorf. Anfang September soll es in Zellerndorf eine Verkehrsverhandlung geben, um eine Lösung zu finden. „Kommt alle vorbei, auch wenn ihr kein Stimmrecht habt. Wir müssen den Zuständigen zeigen, dass es nicht nur ein paar wenige sind, die das betrifft“, ruft Engert über ein Megaphon in die Menge der fast 50 Demonstranten.

Finanzielle Schaden durch Schwerverkehr

„Eigentlich würden wir uns ein Fahrverbot für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen wünschen. Das zu erreichen ist aber unmöglich“, meint der Organisator im Gespräch mit Baier und SPÖ-Gemeinderat Patrick Eber. „Mit zusätzlichen Kontrollen können wir hoffentlich erreichen, dass die Fahrer wieder auf das hochrangige Straßennetz zurückkehren“, sagt der Bürgermeister. Das soll nun bei der Verhandlung in Zellerndorf erwirkt werden. „Man darf nicht vergessen, dass hier hohe Kosten für uns entstehen, wenn die Lkw durchfahren. Das beschädigt sowohl Straßen als auch Häuser und kostet unseren Bürgern dann viel Geld“, argumentiert Eber.

An diesem Vormittag – mit Würstel und Traubensaft ist übrigens auch für Verpflegung gesorgt - sind sich Veranstalter und Gemeindevertreter einig. Die Infrastruktur ist vorhanden. Der Schwerverkehr müsste nicht durch die Gemeinde fahren. Was keine der Parteien will, ist eine Lösung, die andere Orte benachteiligen würde.

„Wenn es bei uns ein Fahrverbot gibt und dann andere Orte darunter leiden, haben wir unser Ziel verfehlt. Die Fahrer müssen auf die dafür vorgesehenen Routen zurückkehren“, sagt Organisator Engert, der aber auch Verständnis für die Transporteure zeigt: „Viele Lkw-Fahrer sind nur mehr als freie Mitarbeiter tätig und fahren zu einem sehr geringen Mindestlohn. Manche Gebühren werden nicht vollständig erstattet. Dennoch beeinträchtigt es die Lebensqualität in unseren Orten nachhaltig.“