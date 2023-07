Florian Hofmann (24) ist neuer Bürgermeister von Pernersdorf

Montagabend (10. Juli) tagte der Pernersdorfer Gemeinderat, denn es galt, das Amt des Bürgermeisters und des Vizebürgermeisters neu zu besetzen. Johann Kettler und Norbert Bauer (beide ÖVP) hatten, wie berichtet, ihre Funktionen zur Verfügung gestellt.

Die ÖVP nominierte den 24-jährigen Florian Hofmann, als es um die Wahl des neuen Bürgermeisters ging. Die SPÖ hatte keinen Kandidaten für das Amt vorgeschlagen. Bei der geheimen Wahl wurden 19 Stimmen abgeben, davon entfielen zwölf auf Hofmann und sieben Stimmen waren leer, also ungültig. Das Mandatsverhältnis lautet übrigens 12:7 zugunsten der ÖVP. Hofmann nahm die Wahl an und dankte für das Vertrauen. In Richtung der SPÖ-Mandatare sagte er, dass er eine gute Zusammenarbeit anstrebe.

Nachdem der 24-Jährige den Vorsitz übernommen hatte, wurde ein neuer geschäftsführender Gemeinderat gewählt. Hier wurde Erich Wittmann (ÖVP) vorgeschlagen, er wurde in geheimer Wahl einstimmig gewählt.

Danach stand die Wahl des Vizebürgermeisters auf der Tagesordnung. Die ÖVP schlug dafür Daniela Brunner vor, die in der Pfaffendorf-Siedlung wohnt. Die Sozialdemokraten stellten Erwin Kasper als Gegenkandidaten auf. Hier gingen zwölf Stimmen an Brunner, sieben an Kasper. Die SPÖ hatte bereits im Vorfeld verkündet, dass es den beiden ÖVP-Kandidaten ihrer Meinung nach an Erfahrung fehle, weswegen Erwin Kasper zum Zug kommen sollte. Montagabend nahmen die SPÖ-Mandatare kommentarlos hin, dass ihr Kandidat nicht Vizebürgermeister geworden ist.

Schlussendlich wurde SPÖ-Gemeinderat Thomas Schwarz in den Prüfungsausschuss gewählt.