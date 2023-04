Hollabrunner Rotes Kreuz lädt zur Langen Nacht der Jugend

Im Rahmen der Info-Veranstaltung des Jugendrotkreuzes wird eine Vielzahl an Möglichkeiten in den unterschiedlichen Altersgruppen vorgestellt. Von 16 bis 18 Uhr werden die Türen in der Robert Löfflerstraße 21 geöffnet und es werden Eindrücke vermittelt, wie die Jugend hier ihr Können rund um die Erste Hilfe und die Arbeit beim Roten Kreuz erlernt.

Natürlich ist dieser Tag auch ein Highlight für die Kinder selbst, denn am Abend wird gemeinsam gekocht, gespielt und die Lehrsäle werden zu Unterkünften umfunktioniert. Die Geselligkeit und das Gemeinschaftsgefühl stehen im Vordergrund, erklärt Gruppenverantwortlicher Klaus Kapela. Dieser steht für Fragen gerne unter 0664/88543991 zur Verfügung.

Gesucht werden Jugendliche ab 12 Jahren für die Rotkreuz-Jugend, Jugendgruppenbetreuer (ab 18 Jahren) und ehrenamtliche Mitarbeiter für alle Dienstleistungen im Roten Kreuz.

