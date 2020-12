„Wir freuen uns, dass wir wieder alle Kinder willkommen heißen dürfen“, betont Maria Graf. Wegen der freiwilligen Betreuung einiger Kinder sei zwar auch in den vergangenen Wochen nie wirklich „zugesperrt“ gewesen, dennoch: Die Direktorin freut sich, wieder ein lebendiges Schulhaus zu haben.

Im zweiten Lockdown seien mehr Kinder als noch im Frühjahr gekommen. Dabei handelte es sich vor allem um Schüler, die zu Hause nicht lernen hätten können oder die auf Lehrerwunsch betreut wurden, um später keine Nachteile zu haben. Gleichzeitig habe der Online-Unterricht wesentlich besser als beim ersten Lockdown funktioniert, weil man sich schon seit Schulbeginn darauf vorbereitet hatte.

Als negativ werde vor allem von den Eltern die jetzt herrschende Maskenpflicht angesehen. „Wir wissen, dass es mühsam ist“, versteht die Direktorin die Eltern. Deswegen werde regelmäßig gelüftet und dazwischen auch in den Hof gegangen, um den Kindern eine Pause von der Maske zu geben. „Damit hoffen wir, dass sie sehen, dass es gar nicht so schlimm ist.“

Die Petition gegen die Maskenpflicht an Schulen könne sie in ihrer Funktion nicht unterstützen. „Wir wissen noch nicht, wie ansteckend Kinder sind, und müssen unsere Lehrer schützen. Wenn alle Lehrer zu Hause sitzen müssen, weil sie Corona haben oder jemand aus ihrem Umfeld krank ist, nützt es uns auch nichts“, ist es Graf wichtig, alle Personen in der Schule schützen zu können.

Gemeinsames Essen, aber mit Abstand

Auch im Kochunterricht werden Masken getragen, da in Gruppen gekocht wird. Hier werde genauso versucht, den Kindern Pausen zu geben. „Beim Essen haben wir zusätzliche Tische auch am Gang aufgestellt, damit sie gemeinsam essen können und gleichzeitig Abstand halten“, muss die Direktorin „ganz strenge“ Richtlinien einhalten.

Beim Turnen meide man derzeit den Turnsaal. Stattdessen werde auf Outdoor-Aktivitäten wie Spazieren oder Nordic Walking gesetzt. Sollte sich die Lage wegen des Wetters oder aus anderen Gründen verschlimmern, müsse stattdessen passende Theorie, die wahrscheinlich an Biologie angelehnt sein wird, gelehrt werden. Wichtig sei allerdings, dass die Schüler sich bewegen, was vermutlich bei vielen zu Hause zu kurz gekommen ist.

Gut am Turnunterricht draußen sei, dass sich die Schüler unterhalten können. Denn für die Kinder seien die sozialen Kontakte das Allerwichtigste, sagt Graf. „Die einhellige Meinung unter den Kindern ist, dass sie so froh sind, wieder da zu sein und Freunde zu sehen.“