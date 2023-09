Mit den Ölen in die richtige Schwingung gelangen

In der Turnhalle der Volksschule Mittergrabern roch es wieder nach Lavendel, Lemon, Wild Orange, Copaiba und Pfefferminze - ein klares Zeichen, dass Susanne Berger und Daniela Wanek erneut einen Emotionstag auf die Beine gestellt haben.

Hier haben die Besucher die Möglichkeit, in die Welt der ätherischen Öle einzutauchen. Verschiedene Aussteller informierten über die Wirkung der Öle und wie man sie anwenden kann, Aromatouch-Hand-Massagen wurden ebenfalls angeboten. Bei einem Buffet wurden die Öle in Muffins, Kuchen und Aufstrichen verkostet.

Von Stefanie Hager und Martina Schneider erfuhren die Gäste, wie sie gut durch die kalte Jahreszeit kommen, indem sie ihr Immunsystem mit Ölen stärken.

Franz Berger sprach über Gewohnheiten, welche uns guttun und welche uns nicht guttun. Er sprach eine Situation an, die jeder kennt: Man will schlechte Angewohnheiten ändern, merkt dann aber, dass dies nicht einfach ist, und bleibt im alten Trott. „Wir tun das, weil wir es nicht anders kennen. Unser Verstand hält an Gewohnheiten fest, wir müssen ihm sagen, was wir wollen“, weiß der Lebensberater.

Wer also wirklich etwas ändern möchte, um glücklicher zu werden, muss diese Entscheidung jeden Tag aufs Neue treffen. Um hier die ersten 21 Tage gut durchzuhalten - so lange dauert es in etwa, bis sich der Verstand daran gewöhnt -, helfen Rituale, bei denen die ätherischen Öle unterstützend wirken, um einen in die richtige Schwingung zu bringen. Nach etwa 90 Tagen habe auch der Verstand die neue Gewohnheit verinnerlicht. „Dann wird es zur Gewohnheit, danach wird unser Handeln ausgerichtet und dann wird sich etwas ändern“, weiß Berger, der selbst mit einem Öle-Cocktail in den Tag startet. Und dann „bekommen wir das, was wir wollen: Wir sind zufrieden und glücklich“.

Danach fragte er die anderen Aussteller nach ihren Ritualen und Erfahrungen mit Ölen. Dabei gab's viel praktische Inspiration. So hilft Lemongrass im Diffuser, um Kochgeruch aus den Räumen zu bringen. Eine Kombination aus Lemon und Pfefferminze stärkt die Konzentration und wirt wahre Wunder, wenn es darum geht Hausübungen zu machen. Lavendel wiederum ist gut, um einzuschlafen und das Gedankenkarussell abzuschalten. Lebensberaterin Susanne Berger schwört auf „ZenGest“, wenn alles zu viel wird. Sei es, wenn man zu viel gegessen oder getrunken hat, oder wenn einem eine Situation zu viel ist.

Nächster Öle-Termin in der Mehrzweckhalle Mittergrabern am 13. Oktober, 16 bis 20 Uhr: