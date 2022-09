Pfarrer Cichoń geht nach Polen: „Sie machen mir den Abschied schwer“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Bescheidenheit und grenzenloses Gottvertrauen, diese Eigenschaften machen Tadeusz Cichoń, Pfarrer von Mittergrabern und Schöngrabern, aus. Das betonte der Pfarrgemeinderat, als der Priester am Samstagabend in Mittergrabern verabschiedet wurde. Für Cichoń gebe es, wie berichtet, keine Verwendung mehr in der Erzdiözese Wien. Er muss zurück in sein Heimatbistum Polen.

Am 1. September 2013 habe er am Altar der Kirche in Mittergrabern seine erste heilige Messe gefeiert. „Heute soll es die letzte sein“, eröffnete der Geistliche den Gottesdienst. Die Wehmut war ihm anzuhören.

„Ich bin dankbar, dass der Herr mich hier in dieser Pfarre gebraucht hat.“ Cichoń werde die vergangenen neun Jahre in dankbarer und lebendiger Erinnerung behalten. „Ich habe viele Menschen kennengelernt, die ich sonst nicht hätte kennenlernen können.“

Ich zweifelte nicht, dass mein Gott mich auch am 1. September noch brauchen wird.“

Tadeusz Cichoń Priester

Seit Cichoń von Bischofsvikar Stephan Turnovszky erfahren hatte, dass es für ihn keinen Platz mehr in der Erzdiözese gebe, war nicht klar, wie es für den Priester weitergehen werde. Die Diözese betonte, nicht mehr zuständig zu sein, Cichoń sei nur ausgeborgt worden. „Ich zweifelte nicht, dass mein Gott mich auch am 1. September noch brauchen wird“, war Cichoń immer zuversichtlich.

Wenige Tage vor Abreise kam neuer Auftrag

Mit 1. September übernehmen Pater Augustinus und Pater Stephan seine bisherigen Pfarren. „Und vorgestern hab‘ ich’s erfahren!“, verkündete er Samstagabend all jenen, die gekommen waren, um sich zu verabschieden. Es geht für ihn zurück nach Polen. „725 Kilometer nördlich von hier.“

Er beschreibt diesen Ort als außerordentliche Kirche mitten im Wald. Es sei früher einmal ein Kino gewesen, in dem Rotarmisten Filme geschaut haben. Heute ist es eine Kirche, in der Gläubige Eucharistie feiern. Es ist ein Ort, mit dem Cichoń viel verbindet. „Ich war dort regelmäßig, auch heuer. Ohne noch zu wissen, dass man mich dort braucht.“

Über 700 Kilometer weit weg ist die künftige Wirkungsstätte des Geistlichen. „Das ist eine lange Strecke, da habe ich genug Zeit, um das ganze zu verarbeiten“, sagt er. Er gehe mit schwerem Herzen, aber in Demut. Was ihn besonders freut: „Es hat sich hier eine Gemeinschaft gebildet“, erzählt Cichoń bei der Agape und blickt dabei zu Daniela Wanek.

Gläubige sind enttäuscht von Diözese

Sie war es, die eine Unterschriftenliste ins Leben gerufen hat, nachdem klar war, dass Cichoń gehen muss. Dass der Pfarrer nicht bleiben wird, sei ihr von Anfang an klar gewesen. Ihr war es wichtig, die „Ungeheuerlichkeit aufzuzeigen“, wie mit dem Geistlichen umgegangen wurde. „Das Verhalten ist zutiefst enttäuschend“, sagt ein Besucher der Messe, das Verhalten des Erzbischofs in dieser Causa beschreibt er als „nicht christlich“.

Den Gläubigen ist immer noch nicht klar, warum Cichoń eigentlich gehen muss. Konkrete Antworten gab es von der Erzdiözese weder auf NÖN-, noch auf persönliche Nachfragen einiger Bürger. Cichoń hegt jedenfalls keinen Groll gegen seine Vorgesetzten, wie er betonte. Er ist dankbar für die Zeit in seinen beiden Pfarren und betont: „Sie machen mir den Abschied schwer.“

