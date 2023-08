Von sehr sauer bis süß-elegant, der Verjus kann alles

Wer ans Weinviertel denkt, stellt sich nicht selten Menschen mit einem Glas Wein in der Hand vor. An diesem Bild will Johann Wagner ein bisschen rütteln. Der Mittergraberner konzentriert sich auf die Herstellung von alkoholfreiem Verjus. Er findet, dieser ist genauso genussvoll wie Wein.

Was genau ist Verjus eigentlich? Das französische Wort bedeutet grüner Saft. Das Getränk wird aus unreifen Trauben gewonnen, die Lese beginnt einen Monat vor der Weinlese. „Man täte der uralten Frucht des Weinstockes unrecht, wenn man sie nur auf ihre berauschende Wirkung reduzieren würde“, sagt Wagner. Verjus sei ein echtes Erfrischungsgetränk. Der große Unterschied zu Traubensaft ist, dass er nicht so süß ist.

Auf das richtige Verhältnis kommt es an

„Die Trauben dürfen bei der Lese nicht zu reif sein, aber ein bisschen schon. Die Kunst ist, das richtige Verhältnis zwischen Säure und Zucker zu finden", erklärt Wagner, worauf es ankommt. Je nach Reifegrad der Weintrauben bzw. ihres Zuckergehalts eignet sich der Verjus als Saft oder Essigersatz. „Der klassische Essigersatz aus Veltlinertrauben ist sehr sauer und wenig nachgefragt“, erzählt Wagner. Und: „Der Saft aus den reiferen Trauben schmeckt süßlich-elegant.“ Damit sei er eine gute Alternative zum Wein.

Man trinkt den Verjus auch als Aperitif oder aufgespritzt mit Soda. „Für die, die den Verjus einmal für sich entdeckt haben, gehört er zum Leben dazu“, ist Wagner überzeugt, der aber auch weiß, dass ein Großteil der Menschen den Verjus noch gar nicht kennen. Das Getränk sei eher im städtischen Bereich bekannt.

„Noch vor 100 Jahren war der Verjus bei uns gang und gäbe.“ Doch er verschwand, als Essig künstlich hergestellt wurde. „Aus der Küche in Frankreich verschwand er nie“, weiß der Mittergraberner. In den 1980er-Jahren stellten französische Winzer den Verjus wieder in größeren Mengen her. Man fügt ihn statt Wein zu Saucen hinzu, da er eine viele höhere Weinsäure als Wein habe. „Damit erzeugt er ein besseres Geschmackserlebnis“, weiß Wagner. Zudem ist Verjus alkoholfrei.

Dass das Traubenprodukt auch außerhalb von Frankreich eine große Rolle spielte, zeigen deutschsprachige Kochbücher, die aus dem 15. bis 19. Jahrhundert stammen, denn dort ist der Verjus - zu Deutsch: Agrest - oft zu finden.

Winzerin Barbara Öhlzelt aus Zöbing (Stadtgemeinde Langenlois) stellte im Jahr 2007 erstmals wieder Verjus in Österreich her. Sie gab auch Wagner Starthilfe, als er vor zwei Jahren mit der Produktion begann. Davor konzentrierte er sich auf die Essigproduktion aus seinen Weintrauben. Den Weinbau erlernte der ehemalige Polizeioffizier im Innenministerium im zweiten Bildungsweg in der Landwirtschaftsschule in Hollabrunn. „Ich ging damals noch 40 Stunden arbeiten“, erzählt er. Er machte den Facharbeiter für Weinbau und absolvierte die Gesellenprüfung.

Nächste Verjus-Ernte steht vor der Tür

Wie er überhaupt zur Essig- und Verjusproduktion gekommen ist? „Ich komme aus dem Innviertel. Man sagt, dort sind die Mostschädeln, die machen viel Apfelwein“, lacht Wagner. Wie durch Vergärung eine andere Geschmacksrichtung entsteht, habe ihn schon immer interessiert. Und dafür pachtete er schließlich Weingärten in Mittergrabern.

Nun steht Wagner vor seiner dritten Verjus-Ernte, die rund um den 20. August beginnen werde. „Der viele Regen hat die Reifezeit verzögert“, erklärt Wagner. Heuer werde er erstmals einen Verjus aus Roséweintrauben ernten. Denn mit einem eleganten Verjus aus solchen Trauben werde es noch einfacher sein, auf ein alkoholfreies Traubenprodukt zum Genießen umzusteigen, ist er überzeugt.