Neuer Klimamanager für das Schmidatal

Zehn Jahre lang war Silvia Köllner als Manager der Klima- und Energie-Modellregion (KEM) Schmidatal-Manhartsberg engagiert. Eines ihrer Lieblingsprojekte war die Gestaltung der Schmidatal-Radkarte. Nun wurde sie aus dieser Funktion verabschiedet. Mit der Überarbeitung und Verbesserung dieser Karte sowie der Verbesserung der Radwege legte bereits Markus Pröglhöf los.

Der 23-jährige Physikstudent startete am 1. März seinen 30-Stunden-Job im Schmidatal-Büro neben den Heldenberger Gemeinderäumlichkeiten in Kleinwetzdorf. Das Studium an der Uni muss der Ziersdorfer zurückschrauben. Doch nicht zu viel, denn das dort Erlernte lasse sich gut in seinem Arbeitsalltag anwenden. „Zum Beispiel habe ich mir den Kurs Ressourcenmanagement an der BOKU anrechnen lassen“, erzählt Pröglhöf.

KEM-Manager hilft bei Förderungen

Während seines Bachelorstudiums war Pröglhöf fünf Jahre lang Assistent von Köllner. Aus dieser Zeit weiß er etwa, wie er Privaten und Gemeinden beim Tausch weg von fossilen Heizungssystemen unterstützt. „Ich helfe den Leuten, wie sie zu Förderungen kommen“, erklärt der sympathische Schmidataler.

Damit die Thematik des Umweltschutzes nicht mit zu erhobenem Zeigefinger daherkommt, veranstaltet er mit einem Naturexperten am 3. Juni eine Vogelwanderung auf den Ziersdorfer Köhlberg. Danach ist eine Fledermauswanderung geplant.

Die KEM wird für drei Jahre bis 2026 vom Klimafonds des Bundes gefördert. Das erste Projekt war die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED.

