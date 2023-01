In der HTL Hollabrunn sorgten Lego-Roboter für Begeisterung

Die HTL Hollabrunn war Austragungsort der Weinviertel-Vorausscheidung. Die Teilnehmer waren in zwei Altersgruppen aufgeteilt - die FLL-Explore für 6- bis 10-Jährige und die FLL-Challenge für 9- bis 16-Jährige. Bei den Jüngeren traten vier Teams an und "PowerKids" der Volksschule Pulkau erhielten die Auszeichnung "Großartige Programmierung".

Die Teams der Hollabrunner Volksschule Kirchenplatz wurden mit den Titeln „Lego Profis - Besonders umweltfreundliche Ideen“, „Lego Heroes - Fantasievolle Konstruktion“ und „Lego Power Gang - Das Meistern einer schwierigen Situation“ prämiert.

Namhafte Firmen in der Jury vertreten

Aus Mittelschulen, Gymnasien und berufsbildenden Schulen traten insgesamt zehn Teams an, auch Wien und das Burgenland waren vertreten. Schiedsrichter- und Juroren-Teams kümmerten sich um eine faire Vergabe der Pokale. In der Jury saßen diesmal übrigens Vertreter von Bosch, Siemens und Philips sowie von früheren FLL-Teams.

Über die Jury-Tätigkeit hinaus ging die Unterstützung der Hollabrunner Redl GmbH, vertreten durch Alexandra Redl. Sie überreichte ein Roboter-Set der neuen Generation „Spike Prime“ an die HTL Hollabrunn.

Mödlinger rockten den Bewerb, Retz ebenso top

Der Pokal in der Kategorie "Forschung" ging für ihre überzeugende Idee an die „Mechanics Hollabrunn“ von der HTL Hollabrunn. Den Robotdesign-Pokal bekam „ESOR“, ein Team der MMA Eibengasse Wien. Für ihre Grundwerte erhielten die „RoboPixels“ vom BG/BRG Hollabrunn den Pokal.

Den Coaching-Pokal sicherte sich das Team „LaaGrass“ vom GRG10 Laaerberg Wien mit seinem Coach Fabian Grasser. Die Stimmung zum Überkochen brachte schließlich das Team „WurzErLösung“ des BG/BRG Mödling, das das Robot-Game gewann.

Der Preis für den Gesamtsieg wurde von Alexander Schrötter von der Wirtschaftskammer NÖ überreicht. Hinter „WurzErLösung“ holte sich das Team „SteckdosenStecker3.0“ der Mittelschule Retz den zweiten Platz, das sich somit ebenfalls für das Österreichfinale am 4. März in Graz qualifizierte. Dort geht es ums FLL-Finale für Deutschland, Österreich und Schweiz, das vom 23. bis 25. März 2023 in Dresden stattfindet.

