Lange nachdenken musste Nora Strobl nicht. Als eines Abends im Juli per SMS die Frage kam, was sie von einem Aufenthalt in Kenia halten würde, war die Retzerin sofort begeistert. Die ursprünglich geplante Au-pair-Zeit in Spanien wurde kurzerhand zur dreimonatigen Entwicklungshilfe im Armenviertel von Mombasa.

Dort hilft die 19-Jährige seit vergangener Woche ehrenamtlich in der Privatschule Nyota Ing’Arayo School mit, „überall, wo Bedarf ist“. Für die rund 350 Schüler beginnen nun zwar die Ferien, doch da sie in der Schule tägliche Mahlzeiten bekommen, kommen sie trotzdem hin.

Strobl will den Kindern dann ein wenig Deutsch beibringen sowie sportliche Koordinations- und Konzentrationsaufgaben durchführen. Spielerische Übungen für diesen Zweck hat sie sich vor ihrer Abreise noch extra von Fitnesstrainerin Ramona Schlögl zeigen lassen.

Auf den Spuren der SC Retz-Kicker in Afrika

Den Kontakt zur Schule stellte Franz Weber, Obmann-Stellvertreter des SC Retz, her, der mit seinem Club „Fit for Life“ in derselben Schule ein Fußball-Charity-Projekt aufgebaut hat. Erst im Juli unterstützten die SC Retz-Spieler Florian Anderle und Paul Weissensteiner die dortigen Coaches beim Training (die NÖN berichtete). Alles weitere organisierte und bezahlte die junge Retzerin jedoch selbst.

Neben der teuren, aber dringend erforderlichen Malaria-Prophylaxe, weiten Sommerkleidern sowie Malstiften, Springseilen und anderen kleinen Geschenken für die Kinder hat Nora Strobl vor allem eine große Portion Mut im Gepäck.

Denn Angst, sich als junge weiße Frau alleine in den Slums von Mombasa zu bewegen, hat sie nicht. Vielmehr zeigte sie sich schon vor ihrer Abreise begeistert von der dortigen Gastfreundschaft: „Alle Menschen, mit denen ich bisher Kontakt hatte, waren unglaublich freundlich und hilfsbereit.“