Prominente Krimiautoren trafen auf tanzenden Kakadu .

In Hadres fand im alten Seitweg eine Lesung mit prominenten Krimiautoren statt. Sie verstanden es, ihr Publikum in ihren Bann zu ziehen - und das war gar nicht so einfach, denn ein kleiner weißer Vogel stahl Roman Klementovic und Eva Rossmann mitunter charmant die Show.