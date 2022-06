MS Ziersdorf Immer im Einsatz für die Schüler: Michaela Zellhofer geht in Pension

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Sie verabschiedeten die ehemalige Direktiron Michaela Zellhofer (4.v.l.) in den Ruhestand: Schulleiterin Regina Pfeifer, Altbürgermeister Johann Gartner, Bürgermeister Hermann Fischer, Karin Hnuta, Ernst Raab, Pfarrer Andreas Kalita, Birgit Sommer, Anton Ehrentraud, Schulqualitätsmanagerin Verena Maschek, Hanna Ries und Heidi Murko. Foto: MS Ziersdorf

S chüler, Kollegen, ehemalige Kollegen und Wegbegleiter verabschiedeten ihre ehemalige Direktorin Michaela Zellhofer, die 15 Jahre lang die Medienmittelschule in Ziersdorf leitete, in den Ruhestand. Ihre Nachfolge trat Regina Pfeifer an.