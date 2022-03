100 Jahre: Erst Kutsche, dann Auto für die Post

Werbung

Als das Postamt in Mühlbach 1924 den Rundfunkdienst einrichtete, wurde gleichzeitig der Morse- oder auch Fernschreibdienst eingestellt.

In den 1930er-Jahren beschäftigte die Mühlbacher aber mehr die Namensgebung ihres Postamts. Ursprünglich führte es die kurze Bezeichnung: „Mühlbach, N.Ö.“ Das führte des Öfteren zu Verwechslungen mit zwei Orten in Salzburg, die ebenfalls Mühlbach heißen, weswegen die niederösterreichischen Mühlbacher mitunter einige Zeit auf ihre Post warten mussten.

Auf Ersuchen der Gemeinde beziehungsweise deren Vertreter beschloss der niederösterreichische Landtag am 29. September 1936 die Änderung der Ortsbezeichnung in „Mühlbach am Manhartsberg“.

Nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1945 lautete die offizielle Bezeichnung allerdings wieder „Mühlbach, N.Ö.“. Bis zu dieser Zeit konnte man die Anzahl der Telefonanschlüsse fast an einer Hand abzählen: Schloss Gudenus samt Gutsverwaltung, Gemeindearzt sowie die Kaufhäuser Amon und Schredl.

In Zemling hatte nur der Maurermeister Böhm ein Telefon. In den 1950/1960er-Jahren wurden in den benachbarten Orten Bösendürnbach, Ronthal, Olbersdorf, Diendorf am Walde und Obernholz öffentliche Sprechstellen eingerichtet. Die Joseph-Misson-Volksschule erhielt erst 1972 einen Telefonanschluss.

Die Bewahrer des Wirkens und der Werke Joseph Missons, einem 1803 in Mühlbach geborenen katholischen Geistlichen und Ui-Mundartdichter, waren es auch, die den Disput um die Benennung des Poststandortes final klärten.

Der 1953 gegründete „Joseph-Misson-Bund“ hatte sich 1959 entschlossen, für die Kosten eines Postwerbestempels aufzukommen, wenn sich die Gemeinde im Gegenzug bemüht, bei der „Post- und Telegraphendirektion“ für Wien, NÖ und das Burgendland die Wiedereinführung der Postamtsbezeichnung „Mühlbach am Manhartsberg“ zu erreichen. Das im Februar 1959 diesbezüglich eingereichte Gesuch wurde bereits im August positiv beschieden.

Garage für neues Postauto neben Misson-Geburtshaus

Bis zur Mitte der 1920er-Jahre sorgte der Handelsmann Franz Waldschütz mittels Pferdefuhrwerk für den Posttransport. Ab 1928 versorgte ein Postauto die Gemeinde. Allerdings sorgte dieses Auto auch für Schwierigkeiten. Auf Drängen der Postverwaltung musste die Gemeinde eine Garage für das Postauto bauen.

Die Suche nach einem geeigneten Bauplatz gestaltete sich sehr mühsam. Errichtet wurde der Zweckbau dann just neben dem Geburtshaus von Joseph Misson. Bis 1963 sorgte die Garage immer wieder mal für erhitzte Gemüter. Aber in diesem Jahr wurde sie wegen Baufälligkeit abgetragen.

