Blasmusik im Schlosshof und ein neues Dirigentenpult

Mit „Im Eilschritt nach Sankt Peter“ und der Fantasie aus der Operette „Die Fledermaus“ startete der Musikverein Manhartsberg unter der Leitung von Kapellmeister Manfred Liebl und Stellvertreter Daniel Lehner ins Jubiläumskonzert. Obmann Alexander Pfaller konnte neben Bürgermeister und Hausherr Martin Gudenus auch Landtagsabgeordnete a.D. Marianne Lembacher, Bezirkskapellmeister Robert Eigner sowie Pfarrer Jerome Ambarusi begrüßen.

Einige Stücke gab auch das vereinte Jugendorchester der Jugend Deutschmeisterkapelle Ravelsbach, der Stadtmusik Maissau und des Musikvereins Manhartsberg zum Besten. Gespielt wurde unter anderem die „Emoji-Polka“ und „Woodpeckers Parade“. Für die Nachwuchsmusiker gab es besonder großen Applaus des zahlreichen Publikums.

Mit einer Sachspende stellte sich Alfred Lehner von der Lehner Haustechnik GmbH ein. Er übergab ein neues Dirigentenpult.

Dirigentennachwuchs ist gesichert

Im zweiten Teil des Konzerts nahmen Bezirkskapellmeister Eigner und Obmann Pfaller mehrere Ehrungen vor. So wurde Roman Schödl für mehr als 15-jährige Musikertätigkeit mit der Ehrenmedaille in Bronze ausgezeichnet. Veronika Graf, Konstantin Hagenbüchl und Elias Steininger durften sich über die bestandenen Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Bronze freuen.

Eben erst haben Daniel und Victoria Lehner den Dirigentenlehrgang A im Blasmusikbildungszentrum Schloss Zeillern absolviert. Eigner, Pfaller und Liebl gratulierten zum Erfolg. Damit ist auch der Dirigentennachwuchs im Musikverein Manhartsberg gesichert.

In der Pause und im Anschluss an das bejubelte Schlosskonzert sorgten die Helfer des Musikvereins Manhartsberg fürs leibliche Wohl der Gäste.