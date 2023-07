Relikte einer oft schon vergessenen Zeit

Am ersten Tag galt das Interesse dem Burgenland der Waldmühle in Kobersdorf, der produzierenden Schedlmühle in Lockenhaus und der Schaumühle in Minihof-Liebau im Naturpark Raab.

Am zweiten Tag ging es weiter in die Steiermark: Die Gruppe durfte in der Berghofermühle den ersten Platz bei einem Online-Voting der Kleinen Zeitung mit dem Titel „Herausragend steirisch“ mitfeiern. Die Traussner-Mühle in Ehrenhausen bot feinst aufbereitete Filme über das Getreide – von der Aussaat bis zur Ernte und eine Zeitschiene der Mühlen von der Urzeit bis heute. Die Schiffsmühle an der Mur in Mureck ist die einzige verbliebene in Österreich. Die Ottersbachmühle zeigte sich als Paradebeispiel, was aus einem schon dem Verfall preisgegebenen Mühlengebäude werden kann.

Das Interesse am dritten Tag galt der Sensenschmiede in Deutschfeistritz, die als Schauschmiede mit einem riesigen Wasserrad angetrieben wird. Mit Hilfe von Feuer und Wasser kann hier das Entstehen eines früher ganz wichtigen Erntegerätes erlebt werden.

Den Abschluss bildete der Mühlenweg in St. Kathrein am Ofenegg, wo zwei Mühlen am Bächlein vorbildlich erhalten werden und eine weitere als verfallendes Mühlendenkmal das Schicksal unzähliger kleiner Bauernmühlen ins Gedächtnis ruft.

Die Gesellschaft der Mühlenfreunde mit Sitz in der Frauenmühle in Grund möchte mit den jährlichen Exkursionen viele Gleichgesinnte kennenlernen, anderen Mühlenbesitzern und aktiven Müllerinnen und Müllern über die Schulter schauen und das Interesse für den ersten österreichweiten Mühlentag am 14. Oktober wecken.

www.muehlenfreunde.at