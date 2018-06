Sie fahren in Arealen, aus denen andere Kraftfahrzeuge längst verbannt wurden. Sie müssen sich über nicht bereitgestellte Tonnen oder unzulängliche Mülltrennung ärgern. Doch nun hat die Müllwagen-Crew modernste Mittel, um möglichst optimal damit umzugehen.

Gemeinsam mit dem deutschen Telematik-Spezialisten Geocept entwickelte Brantner Österreich ein Tourenprogramm, das Kundenzufriedenheit, Klimaeffizienz und Qualitätssicherung auf eine neue Stufe hebt. Es garantiert, dass der Brantner-Fahrer stets die effizienteste Strecke wählt, was die CO -Bilanz weiter verbessern soll. Das System gibt dem Fahrer auch vor, ob er besser rück- oder vorwärts in eine Sackgasse fahren muss. Sicherheit stehe an oberster Stelle, betont Geschäftsführer Bernd Brantner.

Mit einer App hat die Crew ab sofort die Möglichkeit, per Knopfdruck in Echtzeit zu belegen, ob eine Mülltonne bereitgestanden ist, ob die Füllmenge gepasst hat und ob ordentlich getrennt wurde. Die Außenfläche des Müllfahrzeuges kann der Abfallverband Hollabrunn für Werbezwecke verwenden. Aktuell läuft die Kampagne „Trennsetter“, die auf richtiges Trennverhaltens hinweist.