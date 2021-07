Das Land erwacht nach und nach aus seinem Pandemie-bedingten Koma. Viele Museen haben wegen der Lockdowns in den letzten Monaten ihre Sonderausstellungen verlängert. So auch das Stadtmuseum in Retz.

Dort kann derzeit die Ausstellung mit dem Titel „Umbrüche 1918/19 in der Region um Retz“ bestaunt werden. Hier geht es vor allem um die Situation im Grenzgebiet nach dem Zusammenbruch der Demokratie in Österreich und um die Zeit danach.

Die Schau wurde von der Historikerin Julia Köstenberger kuratiert und kann noch bis Ende der Saison bestaunt werden. Demnächst wird dazu eine gedruckte Ausstellungsdokumentation im Museum erhältlich sein.

Darstellung Europas in Form einer Königin

Neben der Sonderausstellung kann in Retz die „Königin Europa“ bestaunt werden. Dabei handelt es sich um einen kolorierten Holzschnitt aus dem 16. Jahrhundert mit einer Darstellung Europas in Form einer Königin. Diese Art von Karten ist eigentlich erst aus späteren Zeiten bekannt. Jene im Stadtmuseum in Retz ist die älteste bekannte kartographische Europadarstellung. Ihre Entdeckung vor zwei Jahren wurde als Sensation gefeiert.

Laut dem Museum Retz liegt die Besonderheit dieser Karte in einem Gedicht, das sich unter der Europa-Darstellung befindet. Auf der Homepage heißt es dazu: „Europa klagt über Kriege und Unsicherheit auf dem Kontinent, von der Antike bis zur damaligen Gegenwart (anno 1543). Sie appelliert an die europäischen Herrscher, sich nicht im Inneren zu bekriegen, sondern sich um Bedrohungen von außen zu kümmern – damals aktuell die Türkenkriege.“

Interessierte sollten sich jedoch nicht allzu lange Zeit lassen, wenn sie die Darstellung besichtigen wollen. Aktuell arbeitet das Museum an einer Verleihung der „Königin Europa“ an das Haus der Geschichte in Brüssel, in dem sie im nächsten Jahr zu sehen sein wird.

Ebenso intensiv laufen in Retz derzeit die Vorbereitungen auf die Sonderausstellung, die 2022 und 2023 zu sehen sein soll. Unter dem Titel „Die Stadtburg von Retz“ wird die Burg Retz aus der Gründerzeit der Stadt präsentiert, die schon 1452 von den Hussiten zerstört wurde. Auf dem ehemaligen Burggelände befindet sich heute das Hotel Althof. Die Gestaltung der Ausstellung läuft unter der Leitung des Archäologen Lukas Kerbler.

Langen Nacht der Museen am 2. Oktober

Im Oktober dieses Jahres wird das Retzer Stadtmuseum wieder bei der Langen Nacht der Museen seine Tore öffnen. Diese findet heuer am 2. Oktober von 18 bis 1 Uhr statt.

Nähere Informationen zum Museum und den aktuellen Ausstellungen sind unter www.museumretz.at zu finden.