Super Show! Die HLW Hollabrunn wird zum Broadway

Empfangen wurden die Besucher im Foyer der Schule vom rund 40-köpfigen Ensemble aus 17 Klassen mit Radio Gaga und dem Little Shop of Horrors, ehe sie nach Agrabah entführt wurden, wo in arabischen Nächten vom hungrigen Aladdin die ersten Vorspeisen empfohlen wurden - nicht die einzige super-originelle Anmoderation von Pascal Grabenhofer. Danach jagte ein schauspielerisches, musikalisches und kulinarisches Highlight das nächste.

Nach der kleinen Meerjungfrau, Grease, Mamma Mia, Stefan Pfeiffer als genialer Mozart und Jeannine Drexler als beeindruckende Elisabeth waren die Mägen der Besucher schon gut gefüllt. Doch die Nachspeise fehlte noch - und die wurde unwiderstehlich mit „Aber bitte mit Sahne“ serviert.

Nur für den Stadtsaal gibt's noch Karten

The Greatest Showman, Chicago mit ziemlich brutal-rachsüchtigen Ladys und Time Warp aus der Rocky Horror Picture Show setzten der Stimmung noch ein Sahnehäubchen drauf und die Zugabe-Wünsche des Publikums blieben natürlich nicht unerfüllt. Denn eines fehlte an diesem Abend noch: „We Will Rock You!“

Völlig zurecht verabschiedeten sich die Musical-Stars mit „Wer Are The Champions“. Sie durften stolz auf ihre Leistung sein, die sie jetzt noch viermal abrufen werden: bei drei ausverkauften Vorstellungen in der Schule (14., 15. und 17. April) sowie am 19. April bei einer Zusatzvorstellung im Hollabrunner Stadtsaal, für die bereits 500 Karten weg sind.

Stolz und überwältigt war freilich auch Direktorin Marion Hofmann, die dem großartigen Küchen- und Technikteam im Hintergrund ebenso dankte wie allen anderen, die dieses Broadway-Highlight im Schuljahr ermöglichten: allen voran dem musikalischen Leiter Michael Wirthner, der mitunter bereits als Michael Lloyd Webber von Hollabrunn tituliert werde; Werner Prokop (Bühnenbild & Deko), Nähmaschinen-Meisterin Nicole Guttenbrunner (Kostüme & Requisiten) und Choreografin Eli Ho, die allesamt noch auf die Bühne geholt und von ihren Schützlingen gefeiert wurden.

Jubel nach der geglückten Premiere: Die Hauptorganisatoren mit ihren Schützlingen. Die Direktorin hatte gut lachen ... Foto: NÖN

