Aus der Schule, aber nicht aus dem Sinn: „Ein anderes Leben“

Initiatorin des Projekts ist Agnes Brandstötter. Sie hat in ihrer Schulzeit in Laa an der Thaya immer wieder bei selbst organisierten Musicals mitgespielt und diese später auch geleitet. „Dort haben oft sehr talentierte Leute mitgemacht, die dann kurz darauf die Schule verlassen haben“, berichtet die Pulkautalerin.

So sei dann die Idee entstanden, mit all diesen Leuten außerhalb der Schule weitere Musicals zu veranstalten. „Im Laufe der Jahre haben aber auch immer wieder Leute durch Auslandsjahre, Familiengründungen oder einen Wechsel im Beruf die Gruppe verlassen. Doch die eine hatte da eine singende Freundin, die andere da einen schauspielenden Kollegen oder eine tanzende Nachbarin“, schildert Brandstötter. „So hat sich die Gruppe immer wieder neu formiert und ist heuer nun in Hollabrunn gelandet.“

Sind wir zufrieden mit unserem Leben?

Sowohl die Geschichte, als auch alle Liedtexte und zu so manchem Lied auch die Musik sind selbst geschrieben. Neben dem Spaß auf der Bühne ist es der Gruppe ein Anliegen, mit dem Projekt Geld für einen guten Zweck einzuspielen und zu spenden – diesmal für den Verein „Mission Erde“; ein Verein, dessen Ziel es ist, die Artenvielfalt der Erde zu bewahren.

Und was steckt nun in dem Stück, das zum Nachdenken, Träumen und zu Ohrwürmern anregen soll? „Gefühlt häufen sie sich – die Situationen, in denen wir kurz denken, dass wir vielleicht dem Ende nahe sind“, meint Brandstötter. Waldbrände im Urlaubsort, Wirbelstürme nur ein paar Kilometer entfernt oder Überschwemmungen ganz in der Nähe. Das mache einerseits Angst und rege andererseits vielleicht auch zum Nachdenken an, ob wir denn mit unserem Leben zufrieden wären, wenn es jetzt plötzlich vorbei wäre.

Gespielt wird am Freitag und Samstag um 19 Uhr sowie am Sonntag um 15.30 Uhr. Eintritt: 10 Euro.