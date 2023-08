Musik-Feste Kaja Danube Brass Ensemble setzte glänzenden Schlusspunkt

Das Danube Brass Ensemble begeisterte die Zuhörer. Foto: Wolfgang Hanousek

Werbung Kinoprogramm Anzeige Mondscheinkino Eggenburg: Topfilme im schönsten Open Air-Kino

D as Danube Brass Ensemble trat im Rahmen des Musikfestivals beim Nationalpark Thayatal in der Pfarrkirche Hardegg auf. Die Musiker spielten mit Trompeten, Posaunen, Horn, Tuba und am Schlagwerk.

Zur Abschlussveranstaltung des Kaja-Festivals im Rahmen des Viertelfestivals Waldviertel wurde wetterbedingt in die Pfarrkirche Hardegg ausgewichen. Mit der Komposition „Festspielfanfare“ aus eigener Feder eröffnete Daniel Muck mit dem Danube Brass Ensemble das Konzert. Die hervorragende Moderation übernahm Karl-Gerhard Straßl mit pointierter Hintergrundinformation zu den Werken und zum Ensemble. Bei der Vorstellung vermerkte er die lange Freundschaft der Musiker und deren Freude, die geballte Energie am Instrument auszuloten. Und Daniel Muck verstand es großartig, diese Kräfte zu bündeln, oder, wenn nötig, einzubremsen. Bilder einer Ausstellung, Nabucco, Bohemian Rhapsody Mit dem Arrangement „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgsky mit den Stücken „Promenade“, „Das alte Schloss“ und „Das große Tor von Kiew“ erlebten die Zuhörer eine imposante Leistung des Ensembles. War es auch als Klavierwerk geschrieben, so erfüllten die Blechinstrumente wahrlich den Kirchenraum. Mit der Nabucco-Suite, komponiert von Giuseppe Verdi und arrangiert für Bläser von Daniel Muck, ging es im Programm weiter. Hatte einst Verdi von seinem künstlerischen Durchbruch durch Nabucco gesprochen, so begeisterte Mucks Version ebenso das Publikum zu langanhaltendem Applaus. „Bohemian Rhapsody“ von John Williams, ein Rocksong, der von Freddie Mercury 1975 geschrieben wurde, verkaufte sich als Single weltweit über fünf Millionen Mal. Für diese Komposition erhielt Mercury im Jänner 1976 den Ivor Novello Award (britischer Preis für Songwriter und Komponisten). Vorgetragen durch das Danube Brass Ensemble konnte das Werk mit seiner ganzen Raffinesse brillieren. Nach der Pause sorgten unter anderem die Werke „Olympic Fanfare“, „Endlich daham“ und „Feuerwerksmusik“ von G.F. Händel für musikalischen Genuss. Daniel Muck bedankte sich zum Konzertende bei der Gemeinde, dem Burgen- und Schlosserhaltungsverein und der Musikkapelle Hardegg für die Unterstützung und bei Karl-Gerhard Straßl für die Moderation. Von den Zugaben muss die Interpretation durch Schlagwerker Emanuel Lipus bei „Birdland“ von Joe Zawinul hervorgehoben werden. Ein Solo von wahnsinniger Energie, mit viel Witz und in wahrer Höchstform an allen Instrumenten. Unter den begeisterten Besuchern waren Bürgermeister Friedrich Schechtner und sein Amtskollege aus Unterstinkenbrunn, Matthias Hartmann, Viertelfestival-Leiter Stephan Gartner, Stadtamtsdirektorin Margit Müllner und Schlossvereinsobmann Heribert Donnerbauer. Vollbild Mehr aus Hollabrunn Tradition hochgeha... Weinanstich und legendärer Nachkirtag im Pulkauer Park Radwegverbindung Ein neuer Rad- und Gehweg führt über die Pulkau Eigeninitiative In Ravelsbach wurde ein neues Haus „bezogen“ Mehr Top-Stories „Schwerer Schaden“... Gemeinnützige Wohnbauträger laufen Sturm gegen Kreditvergaberegeln Junger Raser Südautobahn: Flucht mit Tempo 200 endete mit schwerem Crash Falsche Preise Nach EVN-Fehler: 5.000 Gas-Kunden erhalten Wiedergutmachung FB Moderator Karl-Gerhard Straßl, Bgm. Friedrich Schechtner, Danube Brass Ensemble mit Dirigent Daniel Muck, Viertelfestival-Leiter Stephan Gartner, Gastbgm. Matthias Hartmann Danube Brass Ensemble auf der Trompete Andreas Trauner, Patrick Rapp, Berhard Engel, Philip Haas Danube Brass Ensemble Karl-Gerhard Straßl, Daniel Muck 1 /5 Foto: Wolfgang Hanousek Foto: Wolfgang Hanousek Foto: Wolfgang Hanousek Foto: Wolfgang Hanousek Foto: Wolfgang Hanousek Anzeige Musik-Feste Kaja Danube Brass Ensemble setzte glänzenden Schlusspunkt . Das Danube Brass Ensemble trat im Rahmen des Musikfestivals beim Nationalpark Thayatal in der Pfarrkirche Hardegg auf. Die Musiker spielten mit Trompeten, Posaunen, Horn, Tuba und am Schlagwerk.