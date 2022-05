Hollabrunner Kulturmü‘µ hat "die beste Licht/Nebel-Show"

Werbung 11. Mai 2022 Anzeige Job- und Bildungsmesse in Hollabrunn lädt zum 4. Mal ein

„Ein außergewöhnlich gutes Fusion-Jazz-Konzert“, beschrieb ein Besucher die Darbietung von "FAT". Andere schwärmten vom „perfekten Zusammenspiel der drei Musiker“ Alex Machacek, Raphael Preuschl und Herbert Pirker und der „Leichtigkeit, mit der komplizierteste Variationen“ gespielt wurden.

Gefallen haben dürfte es dem Trio auch bei seinem dritten Besuch in der Kulturmü‘µ: „Die beste Licht/Nebel-Show findet man in Kulturmü-Hollabrunn“, schrieben sie ins Gästebuch. „Wir freuen uns aufs nächste Mal.“

Am 7. Mai geht es mit besonderen Klängen weiter: Inspiriert von der Schönheit und Weite des Universums startet das Quartett "Alpha Trianguli" mit "180 Seconds to a new World" seine Reise in die Unendlichkeit der Klangwelten, so die Vorankündigung. Teil des Quartetts ist Florian Klinger, der sicher auch in dieser Formation mit seinem Vibraphon begeistern wird.

