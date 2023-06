Musik, Kunst und Sport 25 Stationen beim Kreativfest in Groß-Reipersdorf

Ehrengäste und Organisatoren (stehend, v.l.): Stadtrat Kurt Hofbauer, Franz Jordan, Franziska Tichy, Johann Polzer, Erwin Mayer, Sonja Bachl und Florian Binder sowie (sitzend, v.l.) Martin Polzer und Stadtrat Christoph Braunsteiner. Foto: Franz Enzmann

D as beliebte Kreativfest fand zum zehnten Mal in der Stein-Werk-Arena in der Pulkauer Katastralgemeinde Groß-Reipersdorf statt. Das Angebot reichte von Malen über Reiten bis hin zum Brotbacken.

An 25 Stationen des Kreativfestes konnten Jung und Alt mitmachen, experimentieren oder sich einfach nur informieren. „Es war eine fantasievolle Begegnungszone zwischen zahlreichen Künstlern und Experten sowie Besuchern aller Altersgruppen", schwärmte Mitorganisator Martin Polzer. „Eine lebendige Einladung zum aktiven Mitmachen und zum Erleben inmitten der faszinierenden idyllischen Natur", ergänzte Vereinsobmann Franz Jordan. Am Festplatz waren auch Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer und die Pulkauer Vizebürgermeisterin Christina Ruisinger unterwegs. Am Programm standen unter anderem das „Malen für die Kleinsten im Naturatelier" mit Professor Herbert Puschnik, Naturpädagogik mit Seminarbäuerin Katrin Zöchmann, Shiatsu mit Andrea Polzer und Musikinstrumente ausprobieren mit Mitgliedern der Musikkapellen Roseldorf und Wartberg unter dem Motto „Musik kann verzaubern". Der Pulkauer Karl Kraus entführte die Besucher in die Vogelwelt. Großen Andrang gab es beim beliebten Kinderschminken und bei der Rettungshundebrigade aus Hollabrunn. „Wir sind eine gemeinnützige Einsatzorganisation, die sich darauf spezialisiert hat, Hunde und deren Führer für die Suche nach vermissten Menschen auszubilden", erzählte Staffelführerin Lisa Pessl, die mit ihrer fünfjährigen Labrador-Retriever-Hündin Candy die erlernten Fähigkeiten in eindrucksvoller Weise vorführte. Dazu gab es beim Kreativfest noch weitere interessante Angebote, wie Reiten, Tonarbeit, Brotbacken oder eine kreative Druckwerkstatt. „Dieses große Fest ist nur dank Unterstützung des Retzer Landes, des Katholischen Bildungswerks, von Sponsoren und durch die Mitarbeit der vielen Mitgliedern des Stein-Werk-Arena-Vereines und der zahlreichen Aussteller möglich", betonte Obmann Jordan abschließend zufrieden. Seine Vereinsmitglieder sorgten für das leibliche Wohl der Gäste.