Viermal „Kultur bei Winzern“ im Bezirk Hollabrunn

Wenn Kultur, Wein und Tourismus aufeinandertreffen, dann ist es wieder Zeit für die Veranstaltungsreihe „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“, die heuer zum vierten Mal in Folge stattfindet. In Niederösterreichs Kellergassen, Heurigen, Winzerhöfen und Weingütern wird vom 29. Juni bis 3. September 2023 musiziert, gelesen, über den Wein philosophiert und das Leben genossen. Hier kommt das Beste, was das Land zu bieten hat, zusammen: Künstler, Winzer sowie ein Publikum, das Wein und Kultur-Kompetenz serviert bekommt. 37 Kulturveranstaltungen finden in acht Weinbaugebieten statt.

Die Veranstaltungen im Bezirk Hollabrunn

Anna Mabo zu Gast im Bio-Weingut Georg Toif Kleinhöflein: Bei den Toifls präsentiert die Gitarristin Anna Mabo mit Thomas Pronai am 7. Juli ihr Album „Notre Dame“ - gefühlvolle, witzige, stets höchst intensive Musik. 18.30 Uhr: Begrüßung, 19 Uhr: Führung durch das Weingut mit Weinverkostung, 20 Uhr: Musik von Anna Mabo und Thomas Pronai, 21 Uhr: gemütlicher Ausklang.

Literatur, Wein, Musik und Bregenzer Käse in der Öhlbergkellergasse: Am 22. Juli sind im Weingut Schüller in Pillersdorf drei Autoren zu Gast. In drei romantischen Weinkellern präsentieren Katharina Grabner-Hayden, Cornelia Travnicek und Magda Woitzuck Ernstes, Nachdenkliches und Amüsantes aus ihrem literarischen Weingarten. 18 Uhr: Begrüßung, 18.30 Uhr: literarischer Spaziergang mit Weinverkostung durch die Weinkeller. 20 Uhr: gemütlicher Ausklang mit Volksmusikanten Norbert Hauer.

Marina & The Kats zu Gast im Weingut Köck: Am 26. August tritt die Band Marina & The Kats im Weingut Köck in Mittergrabern auf. 17 Uhr: Begrüßung, 17.30 Uhr: Weinverkostung (drei Weinproben), 20 Uhr: Marina & The Kats, 21 Uhr: gemütlicher Ausklang bei Wein und Kulinarik.

NÖ Winzerslam 2023 im Weingut Norbert Bauer: Am 27. August findet im Weingut Norbert Bauer in Jetzelsdorf ein Poetry-Slam statt. Bei diesem Literatur-Format wird versucht, mit selbst geschriebenen Texten das Publikum zu begeistern. Dialektgedicht, Kritik, Kurzgeschichte - alles ist erlaubt. Ab 16.30 Uhr: Ankommen und Begrüßung, 17 Uhr: Möglichkeit zur Teilnahme an einer geführten Weinverkostung (10 Euro), 18 Uhr: NÖ Winzerslam 2023. Niederösterreichs weinseligster Poetry Slam. Durch den Abend führen Mike Hornyik und Fanny Famos, 20 Uhr: gemütlicher Ausklang.

Die Tickets sind direkt bei den teilnehmenden Weingütern erhältlich. Mehr Informationen zu den einzelnen Terminen sowie passende Urlaubspackages sind unter www.niederoesterreich.at/kultur-bei-winzer-innen zu finden.