Hollabrunn feierte ein Fest zu Ehren der Hollerblüte

Am Sonntag, 4. Juni, war in und um Hollabrunn viel los. Zeitgleich mit dem Hollerfest fand in Raschala das NÖ Frühschoppen und am Hollabrunner Sportplatz das Sportfest des ATSV statt. „Wir haben das Datum für das Hollerfest bereits vor einem Jahr festgesetzt. Die Alte Hofmühle ist gut gebucht und auch die vielen Auftritte müssen früh genug koordiniert werden“, erklärte Elisabeth Schüttengruber-Holly, die mit dem Besuch trotz der „Konkurrenz“ vollauf zufrieden sein durfte. Dies war sicher auch dem sonnigen Wetter zu verdanken. Durch das Programm führte Hans Gschwindl. Unter den Ehrengästen tummelten sich auch der Retzer Bürgermeister Stefan Lang und die 98-jährige Tischtennis-Dauerbrennerin Margit Schieder.

Zu Beginn traten die Jagdhornbläser Retzer Land auf. „Um mit dem Jagdhorn an Wettbewerben teilnehmen zu können, braucht man die niederösterreichische Jagdkarte“, informierte Obmann Martin Schuch. Die Musiker sind auch beim Retzer Kürbis- und Weinlesefest ein fixer Teil des Programms.

Mit einem lustigen Wettkampf wurde das Holler-Pärchen gekürt (v.l.): Elisabeth Schüttengruber-Holly, Sonja und Sebastian Gindl (2. Platz), Bettina Mühlbach und Markus Gafgo-Mühlbach (3. Platz), die Sieger Nadine und Martin Roitner sowie Moderator Hans Gschwindl. Foto: Grünauer

Beim Interview mit Arno Klien, Obmann des Vereins „Freunde des Hollabrunner Waldes“, erzählte der 83-Jährige viel über seine Kindheit im Hollabrunner Wald. Er nützte ihn noch zum Ski fahren, während seine drei Söhne dort mit ihrem Pony ritten.

Die Volkstanzgruppe Hollabrunn wurde von Monika Weiß an der Ziehharmonika begleitet. Nach der Vorführung gab es noch ein Mitmach-Tanzen, bei dem die Mitglieder der Volkstanzgruppe allen Interessierten ein paar leichte Schritte zeigten.

Rudi Weiß trug Lyrik zum Thema „So a Holler“ vor, während die Kinder bei Franz Halmschlag Hollerpfeiferl schnitzen konnten. Weitere Programmpunkte waren eine Aufführung der Union-Tanzteams Hollabrunn, Zauberer Elmar Ballanda und die Wahl des Holler-Pärchens. Nadine und Martin Roitner machten hier das Rennen.

Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war weiters das Schaukochen mit Sissi Pröll, die Hollerspeisen zubereitete.