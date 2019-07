„dac.dac.dac“ hieß das Musik- und Weinfestival in Sitzendorf, welches Komponistin Johanna Doderer mit ihrer Kulturinitiative ins Leben rief.

Das Musik- und Weinfestival „dac.dac.dac“ in Sitzendorf ging unter der künstlerischen Leitung von Johanna Doderer über die Bühne. Die Komponistin, zugleich Obfrau der Kulturinitiative Sitzendorf, konnte den Ansturm auf den „Mulatschag“ mit den Musikern der Budapester Virtuosen am Samstagabend im Kirchenpark kaum fassen.

Organisatorin ist "einfach nur glücklich"

„Ich bin einfach nur glücklich“, sagte sie, als sie in den vollen Park hinter der Kirche schaute. Johann Winkler und Milan Ráček mussten sogar zusätzliche Tische und Bänke aufstellen.

Die Feuerwehrmänner heizten die Griller an und entpuppten sich als Meisterköche für ungarische Spezialitäten. Wem das Essen noch nicht würzig genug war: Mit dem Auftritt der Musiker der Budapester Virtuosen, mit den Teufelsgeigern Sándor und Ádám Jávorkai an der Front, war dann wirklich Feuer am Dach.

Festival von "Akademischer Bläserphilharmonie" eröffnet

Am Vorabend eröffnete die Akademische Bläserphilharmonie mit Dirigent Andreas Simbeni das Festival am Hauptplatz. Mit der Ouvertüre aus der Oper „Der leuchtende Fluss“, von Johanna Doderer komponiert, gelang ein kraftvoller Konzerteinstieg.

Moderne klassische Musik wurde mit „Live-Elektronik“ von Patrick Doderer und einer starken Rhythmusgruppe der Bläserphilharmonie zu einem aufregenden Klangerlebnis geformt. Wie Doderer in ihrer Eröffnungsrede schon sagte: „Der Hauptplatz von Sitzendorf schreit nach Konzerten.“

Samstagnachmittag verlagerte sich die Bühne in die Weingärten am Mühlberg. 40 Wanderer begleiteten die „Köllamauna“ und die Flötistin Olivera Milovanovic.

"Das hat's noch nie in Sitzendorf gegeben"

Bei der Sonntagsmatinee stampften die Konzertgäste vor Begeisterung mit den Füßen auf den Holzboden der Kirchbänke. „Das hat’s noch nie in Sitzendorf gegeben“, strahlte Bürgermeister Martin Reiter.

Denn die Premieren von Doderers „Hornissenwalzer“, das Werk „Pastorale“ des Norwegers Filip Sande sowie der Film „Hornissenwalzer“ von Patrick Doderer und Sebastian Kubelka waren schlichtweg genial.