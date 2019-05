Der barocke Innenhof des Schlosses Ludwigstorff war zum 21. Mal Kulisse für das Schlosskonzert der Guntersdorfer Trachtenkapelle. Die Begrüßung übernahm ein, für manche Besucher, sicher neues Gesicht: Florian Platz ist erst seit Jänner Obmann der Trachtenkapelle und durfte den Auftakt für einen musikalisch breit gefächerten Abend geben. Ein vertrautes Gesicht übernahm in bewährter Manier die Moderation des Schlosskonzerts: Veronika Gehringer führte, wie in den vergangenen zwei Jahrzehnten, durch den Abend.

Jungmusiker als "Vorband" der Trachtenkapelle

Das „Warm up“ bestritten gleich zwei Jungendmusikgruppen; „First Brass“ ist das knapp 40-köpfige Orchester der Musikschule Hollabrunn, das von Dominik Bischof geleitet wird. Danach übernahmen die jugendlichen Gastgeber: Die „Crescendos“, die Jugendgruppe der Trachtenkapelle Guntersdorf, zeigte unter der Führung von Christina Sauberer, die Jugendreferentin und Stellvertreterin des Kapellmeisters ist, was sie drauf haben.

Das Hauptprogramm wurde von der Trachtenkapelle mit dem fulminanten Marsch „Jetzt geht’s los!“ eröffnet. Die weitere Stückauswahl im ersten Programm-Teil führte vom Operettenstück „Gasparone“ über das musikalische Stadt-Portrait „Impressions of a City“ von Johann Pausackerl hin zum „Ungarischen Tanz Nr. 5“ von Johannes Brahms.

14 Schüler sangen vor 500 Zuhörern

Den Abschluss des ersten Teils stellte das Potpourri „Lieder die wie Brücken sind“ vom Liedermacher Rolf Zuckowski dar. Die eigentlichen Stars dieses Programmpunktes waren allerdings nicht die Musiker der Trachtenkapelle, sondern der Kinderchor der örtlichen Volksschule, welcher von Karin Eliskases geleitet wurde. Vor großem Publikum – es waren etwa 500 Zuhörer gekommen, um dem Frühlingskonzert zu lauschen – meisterten die 14 Sänger ihren Auftritt meisterlich und zauberten den Gästen ein Lächeln in ihre Gesichter.

Der zweite Teil war von modernen Stücken geprägt. Das Stück „Fireworks“, das für Blasorchester komponiert wurde, begeisterte das Publikum ebenso, wie ein Medley der erfolgreichsten ABBA-Hits. Beim Disco-Klassiker „Can’t take my eyes off you“ lieh Stefanie Hausgnost er Trachtenkapelle ihre Stimme.

Mit tosendem Applaus Zugabe eingefordert

Nach dem Hans-Zimmer-Medley „Movie Milestones“, das unter anderem die Titelmelodie von „Fluch der Karibik“ enthält, folgte das letzte „Vokal-Highlight“: Der „Fliegermarsch“ aus der Operette „Der fliegende Rittmeister“ wurde von einem Männerchor, bestehend aus Musikern der Trachtenkapelle und Sängern des Guntersdorfer Kirchenchors, neu interpretiert.

Ob des tosenden Applauses und der „Zugabe“-Rufe, sah sich das Orchester verpflichtet, diesem Wunsch auch nachzukommen.

Ehrennadel für 45 Jahre fotografische Unterstützung

Die Pause zwischen den beiden Konzertteilen blieb nicht ungenutzt: Landtagsabgeordneter Richard Hogl und Bezirkskapellmeister Johann Pausackerl verliehen Brigitte Hammer die Ehrennadel des NÖ Blasmusikverbands in Bronze. Die sichtlich gerührte Gattin von Kapellmeister-Stellvertreter Wilfried Hammer erhielt diese Ehrenauszeichnung, weil sie seit bereits seit 45 Jahren die Vereinsaktivitäten fotografisch dokumentiert.

Sophie Pan, die 14-jährigen F-Hornisten, wurde offiziell als neues Mitglied der Trachtenkapelle begrüßt.

Des Kapellmeisters Dank galt Musikern, Gästen, Helfern und den Hausherren

Nach der Zugabe – dem Traditionsmarsch „O, du mein Österreich“ von Franz von Suppé – war es dem jungen Kapellmeister wichtig, sich bei Gästen, Helfern, Musikern und den Dirigenten Christina Sauberer, Michael Grünauer und Wilfried Hammer, sowie dem Hausherren Dominik Ludwigstorff und seiner Familie für das gelungen Konzert zu bedanken.

TK Guntersdorf

Auch wenn die Musik aus war, ans Nachhause gehen wollten die Gäste noch nicht denken. Gerhard Dungl, Direktor der Raiffeisenbank Hollabrunn, sowie Pater Ludwig Maria Gmoser, Robert Eigner, der stellvertretende Bezirkskapellmeister und der Wiener PR-Profi Rudolf Melzer führten im Anschluss ans Konzert gerne noch rege musikalische Fachgespräche.