Proben für Maissauer Frühjahrskonzert

Vorweg: Fast alle Vorstandsmitglieder des Musikvereins, der heuer seinen 65-jährigen Bestand feiert, blieben in ihren Funktionen. Einzige Ausnahme: Stabführfer Edmund Zellhofer jun. legte sein Amt zurück. Neuer Stabführer ist jetzt Jakob Krottendorfer, der bereits am 17. Juni die Stadtmusik Maissau bei der Marschmusikbewertung in Göllersdorf anführen wird.

Große Fortschritte macht die neue Bläserklasse für Erwachsene, die ihren ersten Auftritt schon im Dezember des Vorjahres absolviert hat. Beim Frühjahrskonzert am 13. Mai im Musikheim Maissau wird jedenfalls das regionsübergreifede Jugendblasorchester zu hören sein. Diesem Klangkörper gehören neben Jungmusikern der Stadtmusik Maissau auch jene der Jugend Deutschmeisterkapelle Ravelsbach und des Musikvereins Manhartsberg an.

Die Probenarbeit für das Frühlingskonzert sind bereits angelaufen. Auch die seit Beginn der Corona-Pandemie ins Leben gerufene Sommertour wird fortgesetzt, denn diese gemütlichen Abende an verschiedenen Plätzen des Einzugsgebietes der Stadtmusik erfreuen sich bereits größter Beliebtheit.

An neuem Standort veranstaltet wird heuer der Musikerkirtag, der bereits seinen 50. Geburtstag feiert. Nicht wie bisher beim Musikheim oder im Ludwig Macht-Sportzentrum wird im September gefeiert, sondern bei der Amethyst Welt Maissau.

