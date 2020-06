Musiker-Duo fädelt Festival ein .

"Corona Summer Stage - supporting artists": So nennt sich ein Festival mit Open-Air-Konzerten in Fels am Wagram, Bezirk Tulln, das vom aus Hollabrunn stammenden Musiker Martin Mössmer und Judith Steiner vom Tonkünstler-Orchester NÖ ins Leben gerufen wurde und nun wöchentlichen Kulturgenuss bringen wird.