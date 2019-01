Der Musikball der Trachtenkapelle Ziersdorf geizte nicht mit Neuerungen: Obmannstellvertreter Philipp Pendl, Hauptverantwortlicher für die Ballorganisation, traf mit der neuen Panorama-Lounge im ersten Stock des Konzerthaus Weinviertel voll ins Schwarze. Die neue Gin-Bar zog die Nachtschwärmer magnetisch an und war der "Hotspot" im Ballgeschehen am Samstag. Wer sich nicht für das hippe Getränk in all seinen Variationen erwärmen konnte, brauchte nur ein einen kurzen Schwenker zur Sektbar machen.

Auch musikalisch wurden die Tanzwütigen mit den Profimusikern der Tanzband "round midnight" positiv überrascht. Bevor der glitzernde Ballabend anfing, spielte die Trachtenkapelle Zellerndorf unter der Ägide von Kapellmeister Andreas Trauner auf. Der glamouröse Auftritt der Eintänzer der Tanzschule Hanickel stimmte perfekt auf eine glitzernde Ballnacht ein.

Zu Mitternacht trommelten die Musiker der Blasmusik Ziersdorf den Queen-Hit "We will rock you" auf Mülleimern. In den Mistkübeln saß die Jugend der Trachtenkapelle Ziersdorf und schaute während der Notenpausen aus den Tonnen heraus. Zu guter Letzt gab's noch die Tombola, bei der Bürgermeister Johann Gartner und Vizebürgermeister Hermann Fischer hintereinander je eine Torte gewonnen haben. "Wenn das nicht Schiebung war", wunderte sich Gemeinderat Harald Schörg schmunzelnd.