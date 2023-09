Fast wie Woodstock: „Man sieht, dass Blasmusik verbindet“

Am Samstag spielte die Jugend Deutschmeisterkapelle Ravelsbach einen gemütlichen Dämmerschoppen und danach waren alle Musikerinnen und Musiker eingeladen, gemeinsam bei einem Gesamtspiel mitzuwirken. Es war gerdezu ein Woodstock der Blasmusik, wie es alljährlich im Innviertel veranstaltet wird. Blasmusikklassiker wie „Böhmischer Traum“ und der Rainer-Marsch durften in Unterdürnbach nicht fehlen. „Dankeschön an alle, die mitmusiziert haben“, sagte Musikobmann Helmut Baumeister „Es war eine Riesengaude. Man sieht, dass Blasmusik verbindet.“

Am Sonntag folgte eine Heilige Messe mit anschließendem Frühschoppen und Mittagstisch, umrahmt wurde das alles von der Stadtmusik Maissau.