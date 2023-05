Musikfestival Hardegg: Kleine Stadt bietet großen Chorgesang

Sandra Frank

Die Waldviertler Symphoniker bestreiten am 3. Juni die Uraufführung der "Nationalpark-Sinfonie" beim Nationalparkhaus Hardegg. Foto: Eduard Reininger

M itten im Nationalpark Thayatal findet im Sommer ein Musikfestival statt. Den Auftakt dazu macht die Uraufführung der „Nationalpark-Sinfonie“ am 3. Juni. Danach geht's weiter mit dem „Singen an der Thaya“, an dem sich 14 Chöre aus dem Wein- und Waldviertel sowie aus Tschechien beteiligen. Beim Festival wird auch die Feste Kaja bespielt.