Die gebürtige Watzelsdorferin Viktoria Weiner hat eine umfangreiche Ausbildung absolviert: Gesang (Mezzosopran) und Tanz, sie spielt Gitarre, Akkordeon, Block- und Querflöte, und sie hat ein Diplom als Musicaldarstellerin und Kindergartenpädagogin. Zusätzlich ist sie Radiosprecherin und ausgebildete Synchronsprecherin.

Für künstlerische Begabung gibt es zwar keine Ausbildung, doch großes Talent für die Bühne bringt sie von sich aus mit und setzt all das in ihren Auftritten ein: Zum dritten Mal tritt sie mit einem Solo-Abendprogramm im tww in Guntersdorf auf. „Junger Mann zum Teppichentsorgen gesucht …“ nennt sich ihr jüngstes Solostück, das sie bei ausverkauftem Haus im Theater Stadl gespielt hat.

Der schwere Teppich der ungelösten Themen

Das Atelier einer Malerin ist das Bühnenbild. „Viki“ schleppt einen schweren, aufgerollten Teppich auf die Bühne, der als Symbol für ihre ungelösten Themen, wie Finanzen und gesellschaftliche Normen angesehen werden kann, die der selbstbewussten und exaltierenden jungen Frau Schwierigkeiten bereiten. Und die hat sie haufenweise – aber natürlich sind es die anderen, die sie einfach nicht verstehen wollen.

Zum Beispiel ihr Mitbewohner Fabian, mit dem sie eine Art Hassliebe verbindet und den sie am liebsten umbringen möchte. Denn Fabian fehle jegliche Wertschätzung für alles, was sie macht, selbst Yoga finde er langweilig und überhaupt lasse er kein gutes Haar an ihr. Das Zusammenleben in der Wohngemeinschaft wurde mit Corona leider noch enger und der Mordgedanke immer dringlicher ...

Sprachgewaltig, unverblümt, taktlos und versöhnlich

Stimm- und sprachgewaltig absolviert die Künstlerin ihr zweistündiges Programm, der prasselnde „Sprachwasserfall“ verlangt vom Publikum höchste Aufmerksamkeit. Aber Weiner schafft es großartig, den umfangreichen Text in verschiedenen Dialekten mit wechselnden Sprachtempi von gemächlich bis superschnell vortragen und mit ihren Songs zu mischen.

Inhaltlich dreht es sich dabei um Liebe, Sex und zwischenmenschliche Beziehungen. Unverblümt, mitunter auch bewusst taktlos, tritt sie mit dem Publikum in Dialog und schafft gleichzeitig den Spagat, eine versöhnliche Rolle einzunehmen. Denn schlussendlich geht es in dem Stück darum, Toleranz zu üben und Probleme durch mehr Toleranz zu lösen!