Mit dem Ende der Sommerferien endet Alfred Tuzars Ära in der Hollabrunner Musikschule, nach 45 Jahren. Wehmut ist bei diesem Abschied sicher dabei, aber „man muss einen Schlussstrich ziehen“, sagt Tuzar. Sein letztes Jahr in der Musikschule und seinen Abschied hatte er sich ohnehin ganz anders vorgestellt. Es sollte ein ordentliches Festl mit viel Musik für und von den Kollegen und Schülern geben. Corona machte die Pläne des Raschalaers zunichte.

Ein Ständchen seiner Kollegen, „Sag’ beim Abschied leise Pfiat di“, bekam Tuzar bei seiner letzten Konferenz, mit „Thank you for the music“ bedankten sich einige Schüler bei einem der beiden Vorspielabende, die Tuzar zu Schulschluss auf die Beine stellte, selbstverständlich unter Einhaltung der der Corona-Sicherheitsbestimmungen, im Garten der Musikschule.

Musikschule war nur als Taschengeld gedacht

Ob der zweifache Vater immer schon Musiklehrer werden wollte? „Nein, ich wollte überhaupt nicht an der Musikschule bleiben!“, sagt er. Der Hauptgrund dafür war der geringe Verdienst. Alfred Tuzar wollte eine gute Orchesterstelle haben. Diese wurde ihm auch angeboten. So spielte er etwa bei den Tonkünstlern, war Stimmführer beim NÖ Kammerorchester, beim ORF Sinfonieorchester spielte er ebenfalls mit. „In der Staatsoper war ich bereits Edelsubstitut, darum habe ich gehofft, dort hineinzukommen.“ Die Musikschule, die es damals noch nicht wirklich gab, war nur ein Taschengeld für Tuzar. Unterrichtet wurde ab 1974 in den beiden Volksschulen. „Wir waren dort aber nur geduldet“, erinnert sich Tuzar an die sehr schwierigen Anfänge.

Während seiner Zeit in den verschiedenen Orchestern merkte der 64-Jährige immer mehr, dass er sich breiter aufstellen und nicht „mein Leben lang auf der Geige herumsageln“ will. Walter Lehner, Gründer der Musikschule, war Tuzars erster Lehrer und hatte immer wieder versucht, ihm die Schule schmackhaft zu machen.

1987 unterbrach Tuzar ein Konzert, um vor Politprominenz zu sprechen

Die große Karriere als Geiger, Sänger oder Dirigent schlug Tuzar schließlich aus, er fand seinen Weg in der Musikschule, die dank Maximilian Kaltenböck, damals Kulturstadtrat, später Bürgermeister, im Jahr 1985 ein eigenes Gebäude bekam. „Die Schule war gewaltig gewachsen, die Bezahlung leider immer noch miserabel“, erinnert sich Tuzar. Bestimmungen des Landes fehlten seit Jahren. Und so kam es 1987 zu einem denkwürdigen Augenblick: Vor versammelter Politprominenz unterbrach Tuzar ein Konzert, um auf die Situation der Musikschulen im Land anzusprechen.

Freunde machte sich der Musiker damit nicht, es sei eine harte Zeit gewesen, in der er viel angefeindet wurde. Da überlegte er oft, warum er sich das eigentlich antue. „Aber: Wenn ich etwas für richtig halte, dann ziehe ich es auch durch. Mir war immer wichtig, dass ich mich in den Spiegel schauen kann.“ Und immerhin: Aus dieser Aktion entstand eine niederösterreichweite Bewegung. Und auch wenn eine Delegation an Musikschullehrern von einem noch heute mächtigen Politiker aus dem Landhaus geworfen wurde: Nach 13 Jahren gab es ein „brauchbares Gesetz“ für Musikschulen.

Traditionelles Capella-Konzert gibt's heuer digital

Mit jungen Menschen Musik zu machen, sie dafür zu begeistern und sie auf diesem Weg zu fördern und zu fordern, das war es, was Alfred Tuzar wollte und in den vergangenen Jahrzehnten lebte. 1984 gründete er den Musikschulchor „Capella Cantabile“, der internationale Preise einfuhr. Die Capella bleibt auch nach dem Ausscheiden Tuzars bestehen, sie wurde in einen Verein umgewandelt. „Wir hoffen, dass wir auch weiterhin in der Musikschule proben dürfen“, wünscht sich der Chorleiter. Ebenso verhält es sich mit dem Kammerorchester, das ebenfalls zum Verein wird.

Coronabedingt mussten die Capella-Fans auf das Konzert im Mai verzichten, doch Tuzar fand auch hier eine Lösung: Das Programm des „Digital Konzerts“ gibt es auf der Homepage der Musikschule www.mshl.at.

Nachfolge geregelt: "Übergeb' mit leichterem Herzen"

Der Raschalaer war für seine Schüler aber mehr als ihr Geigenlehrer, er war ihr Vertrauter. „Wenn du gemerkt hast, heute geht nix, dann hast du einfach mit uns geredet“, erinnert sich ein dankbarer Schüler. „Es ist schon viel Sozialarbeit, die wir verrichten“, schmunzelt Tuzar, der etwa 30 Schüler auf der Uni „abgeliefert“ hat.

Sein Kinderchor „Voci Chiare“ bleibt ebenfalls bestehen: Seine Frau Bernadette Eliskases-Tuzar übernimmt die Leitung. In seine Fußstapfen im Geigenunterricht wird Paula Rahbari treten. Darüber ist Tuzar sehr froh, denn sie werde künstlerisch und pädagogisch in seinem Sinne weiterarbeiten. „Da übergibst du schon mit leichterem Herzen.“

Und wie will Tuzar sich die Zeit in der Pension vertreiben, wenn er nicht mit Capella oder Kammerorchester probt? „Auf mein Motorrad werden jetzt sicher mehr Kilometer kommen“, freut er sich auf die Ausfahrten. Mit seinen Geschwistern will er in Prag erforschen, wo seine Familie väterlicherseits eigentlich herkommt. Vermehrt will er sich auch mit der Geige und dem Geigenbau beschäftigen. Und: „Wir werden jetzt sicher als Familiengruppe vermehrt spielen“, spricht der Geiger schmunzelnd von einer „Tuzar-Family“.