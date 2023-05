„Kleiner Prinz“ verleiht der TanzTurbine zauberhafte Flügel

Der Geschichte des „kleinen Prinzen“ von Antoine de Saint-Exupéry wohnt ein Zauber inne, dem sich nur wenige entziehen können. Die Tanzabteilung der Musikschule Hollabrunn versuchte es erst gar nicht, sondern wollte das Magische dieser fantastischen Reise in Schritten, Gefühlen und vielfältig zum Ausdruck bringen. Das hat die TanzTurbine am 7. Mai im Stadtsaal in die Tat umgesetzt - und durchaus zum Träumen, aber auch zum Nachdenken eingeladen.

Insgesamt 60 Tänzer im Alter von 4 bis 20 Jahren und ein bisserl mehr probten und schwitzten wochenlang für die stimmungsvolle Umsetzung. Dabei hatten die Hauptrollen naturgemäß den meisten Aufwand. Das betraf für die Aufführung im Stadtsaal Florian Steinacher als Piloten, die „Rose“, getanzt von Rosalie Wagner, und natürlich den „kleinen Prinzen“ in Gestalt von Lotte Wohlmann.

Wem der Nachname bekannt vorkommt, dem sei gesagt, diese junge Dame - sofern sie weiterhin so viel Spaß hat, auf der Bühne zu stehen - hat das Zeug, eine Familientradition weiterzuführen; die der Wohlmanns im Theater Westliches Weinviertel in Guntersdorf. Aber an Engagement und Ausdruckskraft fehlte es keinem der Mitwirkenden. Für die Aufführung schmiss sich auch die Lichttechnik des Stadtsaals ins Zeug und Luca Niedermeyer tauchte die jungen Künstler in ein ausgefeiltes Licht.

So strahlten die Lichter für das „Claire de Lune“ von Claude Debussy zwar sehr dosiert, aber umso atmosphärischer, und die Tücher des Rosengartens - als Verdeutlichung der Eitelkeit - kamen betörend zur Geltung. Die Vielfältigkeit, die sich in der Lichtgestaltung und der Musikauswahl manifestierte, spiegelte sich auch in den Variationen der Choreografien wider: Klassisches Ballett, Charaktertanz, Tanztheater und Modern Dance.

„Angestrebt wurden atmosphärische Dichte, große Spannungsbögen, stilistische Vielfalt – tänzerisch wie auch musikalisch - und Authentizität sowie Ausdruck.“ Das war das große Ziel des Projekts, wie Tanzpädagogin Angelina Abasolo hoffte. So manches verzückte Auge samt einer Freudenträne beim Schlussapplaus bestätigte, dass zumindest eines dieser Ziele bei vielen Zuschauern vollinhaltlich erreicht wurde.

