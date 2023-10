„Bläserklasse für Erwachsene“ geht in die nächste Runde

Das erfolgreiche Gemeinschaftsprojekt „Bläserklasse für Erwachsene“ geht in die nächste Projektphase. 24 Männer und Frauen sind der Einladung gefolgt und haben sich auf diese neue musikalische Reise eingelassen, ein Blasinstrument zu erlernen oder es zu vertiefen. Für die „Jungmusiker“ war keine musikalische Vorbildung erforderlich, einzig die Freude am gemeinsamen Musizieren und am Erlernen eines Blasinstrumentes ist Voraussetzung für einen guten Verlauf des Projektes.

Die Grenzlandkapelle Hardegg, die Feuerwehrmusikkapelle Obermarkersdorf, die Trachtenkapelle Pulkau, die Stadtkapelle Retz, die Trachtenkapelle Retzbach und die Trachtenkapelle Zellerndorf haben das Projekt „Bläserklasse für Erwachsene“ im September 2019 ins Leben gerufen. Ziel ist es, Erwachsene an ein Blasinstrument heranzuführen und somit langfristig die Musikvereine in der Gegend wachsen bzw. „überleben“ zu lassen. Dass Bläserklassen für Erwachsene das ideale System sind, um Besetzungslücken in Musikvereinen auf lange Sicht zu schließen, haben schon viele Vereine erkannt.

Musikvereine stellen Instrumente, Probenräume & Know-how

„89 Personen aus der gesamten Region sind drauf und dran, ein Blasinstrument zu erlernen. Einige Musiker haben den Sprung in ihren Musikverein schon geschafft“, berichtet Werner Pölz stolz. Die Musikvereine tragen das Projekt durch die Bereitstellung von Instrumenten, die problemlose Nutzung der Probenräume und durch die fachlichen Unterstützung bei den wöchentlichen Kurseinheiten. Die Musikschule Retz fungiert als Kooperationspartner.

Musizieren mit Gleichgesinnten ist für Erwachsene einer der am häufigsten genannten Gründe und somit auch die Erklärung für die Motivation und den Durchhaltewillen. „Die wirkliche Freude an der Musik beginnt erst beim Zusammenspiel mit anderen. Es ist ein sehr lohnendes Ziel, so sicher, flexibel und aufmerksam spielen zu lernen, dass ich später eine wichtige Rolle im Musikverein übernehmen kann“, berichtet der musikalische Leiter Gerald Hoffmann.

Zusammengefasst: Jeder kann ein Instrument lernen. Egal in welchem Alter. Jeder kann in einem Blasorchester spielen - früher oder später. Die perfekte Gelegenheit schaffen Bläserklassen für Erwachsene. Der „Gruppenzwang“ hilft durchzuhalten und das Spiel in der Gruppe macht wesentlich mehr Spaß.

Eines ist für die Organisatoren klar: Wenn es die Bläserklasse für Erwachsene nicht bereits gäbe, müsste sie erfunden werden.