„Tag der Zupfinstrumente“ und des Schlagzeugs

Rund 170 Veranstaltungen präsentieren die Musikschulen, Musik- und Kunstschulen und Kreativakademien am Freitag und Samstag, 5. und 6. Mai, in ganz Niederösterreich. Zwei davon werden am 5. Mai im Bezirk stattfinden. Dieser Termin ist gleichzeitig der Startschuss für die Anmeldung an den Musikschulen und Interessierte haben die Möglichkeit, die Musikschule und deren Lehrende kennenzulernen.

Im Gemeindeverband der Musikschule Retzer Land ruft man den 5. Mai zum „Tag der Zupfinstrumente“ aus. Alle Gitarrenschüler des Musikschulverbandes präsentieren sich ab 18 Uhr im Kulturhaus Schüttkasten in Retz solistisch und in Ensembles. Das rund eineinhalbstündige Programm läuft unter dem Titel „Stringtime reloaded“.

Lautstark macht die Musikschule Pulkautal um 17 Uhr im Musiksaal des Gemeindeamtes Hadres auf sich aufmerksam. Die Klasse von Johann Kalbacher, der Schlagwerk und Perkussion unterrichtet und Mitglied der Stadtkapelle Laa an der Thaya ist, wird auf den verschiedensten Perkussionsinstrumenten dem Publikum ihr Können unter Beweis stellen.

Insgesamt beteiligen sich 106 der 126 Musikschulen, Musik- und Kunstschulen sowie Kreativakademien an dieser landesweiten Aktion des „Musik & Kunst Schulen Managements NÖ“.

