Besonders das Konzertwertungsstück "Take the Train to the Horizon" blieb in Erinnerung. Moderatorin Petra Triebl-Hasenkopf sinnierte dabei im Vorfeld mit Bürgermeister Martin Reiter über den Zugverkehr im Schmidatal. Es gibt zwar keine Bahnverbindung nach Braunsdorf, aber musikalisch ist der Musikverein Schmidatal bestens auf den Zug aufgesprungen. „Einmal von Braunsdorf bis zum Horizont", wie es Triebl ausdrückte.

Sitzendorfs Vizebürgermeister Florian Hinteregger wies im Rahmen der Veranstaltung auch auf die Erfolge der Jungmusiker Sophie Dehne, Isabella Fischer, Helene Ulmer sowie Laurenz Swoboda hin. Sie alle erspielten sich das Leistungsabzeichen in Bronze, wobei Laurenz Swoboda mit seinen zehn Jahren der Jüngste im Bunde ist. Ehrenkapellmeister Karl Bauer, Monika Büger und Herbert Klampfer von der Raika Eggenburg sowie Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer gratulierten den Nachwuchstalenten.

