Bezirk Hollabrunn: „Maiglöckchen sind als Sträuße der Renner“

Es wird rosig: Der Muttertag steht wieder vor der Tür. Einige Familien zelebrieren den Feiertag groß, andere halten ihn für überflüssig. Die NÖN hat sich umgehört, in welchem Ausmaß der Handel vom Muttertag profitiert und wie es Mütter schaffen, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen.

Der Blumenladen „Blumenfein“ von Traude Bradac verzeichnet zum Muttertag traditionell ein gutes Geschäft. Was wird besonders gerne gekauft? „Alles von saisonalen Arrangements und Sträußen bis hin zu vorgefertigten Kreationen und Outdoorpflanzen in schönen Gefäßen“, weiß die Chefin. Der Trend sei bei ihrem Geschäft in Guntersdorf jedenfalls immer auf regionale Ware gerichtet, die Pflanzen beziehe sie, so gut es geht, von Produzenten aus der Region.

Alter der Kunden rund um den Muttertag ist durchgemischt

„Die Verbindung von Muttertag mit roten Rosen mag ich persönlich gar nicht, weil nicht nur eine rote Rose aussagt, welches Gefühl ich jemandem entgegenbringe“, sagt Bradac. Die hohe Anfrage steigere in den Tagen vor dem Feiertag natürlich auch den Preis. Das Alter der Kunden sei jedenfalls sehr durchgemischt: „Es kommen Väter mit Kindern, die der Mama eine Freude machen wollen, genauso wie Kunden älteren Baujahres.“

In der Gärtnerei Eder in Hollabrunn, die erst kürzlich zum Tag der offenen Tür geladen hatte, wird an den Tagen vor Muttertag ebenfalls gerne eingekauft. „In Sträußen sind Maiglöckchen der Renner. Da kommt es aber immer auf das Wetter an, ob die gerade verfügbar sind“, erzählt Meisterfloristin Birgit Eder-Holzer.

Total bunt oder einfärbig: „Es wird alles gekauft“

Die individuellen Sträuße werden im Blumenladen stets frisch handgemacht, was dem Team sehr wichtig sei. „Beim Muttertag wissen viele, welche Blumen die Mama gerne mag, und kaufen diese dann“, weiß die Floristin über ihre Kunden Bescheid. „Es wird einfach alles gekauft, total bunt oder einfärbig.“ Mehrere Rosen werden in der Gärtnerei Eder eher vor dem Valentinstag verkauft.

Der Spar-Markt Gruber in Breitenwaida merkt währenddessen keinen großen Unterschied im Einkaufsverhalten der Kunden: „Das war vielleicht einmal, dass anlässlich des Muttertags mehr Süßigkeiten gekauft wurden“, sagt Chefin Alija Gruber angesichts der sinkenden Nachfrage. Die Geschäftsfrau glaubt, dass sich die Geschenke zu diesem Ehrentag eher auf Gutscheine und Ausflüge verlagert haben.

Gewisse Angebote für Schokolade und Pralinen gebe es aber schon. „Was bei mir aber gut weggeht, sind Blumen und Billetts. Da nehmen dann schon einige eine Kleinigkeit für die Mama mit“, merkt Gruber.

Wie begehen Frauen in der Politik den Muttertag?

Für Elke Stifter, Bezirksfrauenvorsitzende der SPÖ, hat der Muttertag wenig Bedeutung, denn: „Die Mütter sollten jeden Tag gefeiert werden.“ Als ihre nun erwachsenen Kinder noch kleiner waren, wurde der Feiertag in der Familie Stifter ein wenig zelebriert.

Herausforderungen mit den Kindern der ehemaligen Intensivkrankenschwester gab es allemal. „Ich musste meinen Job auf der Intensivstation aufgeben, da ich keine Kinderbetreuung hatte. Ich musste oft sehr lange arbeiten und das war nicht vereinbar“, erzählt Stifter.

Für ÖVP-Bezirksfrauenchefin Elisabeth Schüttengruber-Holly ist der Muttertag ein besonderer Feiertag: „Ich finde es schön, wenn man einmal im Jahr ein bisschen in den Mittelpunkt gestellt wird.“ Als ihre Kinder klein waren, wurde das Fest groß gefeiert, mittlerweile sind die Sprösslinge der Lehrerin erwachsen und leben teilweise im Ausland. „Heute feiern wir es so, dass wir als Familie zusammen sind und meine Tochter aus Zürich übers Handy zugeschaltet wird“, lacht Schüttengruber-Holly.

Der Job als Lehrerin und Mutter habe sich immer gut vereinbaren lassen. Das Amt als Stadträtin in Hollabrunn hat sie aber erst angenommen, als die Kinder schon groß waren: „Sonst hätte ich mir das nie angefangen.“

