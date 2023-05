Im Pulkauer Europahaus wurden „alte Hasen“ geehrt

Bei Musik durch die Musikschulgruppe mit Franz Neubauer, Gedichte und Kuchen erinnerten sich viele an frühere Feiern mit den eigenen Müttern. Gleichzeitig wurden Mitglieder für besondere Verdienste und langjährige Mitgliedschaft geehrt. Senioren-Bezirksobfrau Marianne Lembacher und Landtagsabgeordneter Richard Hogl unterstützten Obmann Manfred Marihart bei der Verleihung der Urkunden in Bronze an Ehrenobmann Helmut Wechsler, Kassier a.D. Leopold Konicek, Kasserprüfer a.D. Leopold Kren und Organisationsreferent a.D. Reinhold Binder.

Bürgermeister Leo Ramharter informierte über Geschehen in der Stadtgemeinde und über das Generationentreffen, das jeden Mittwoch stattfindet. Gleichzeitig wurde die Generalversammlung durchgeführt und alle freuten sich schon aufs nächste Fest.

