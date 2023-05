Im Winzerhaus am Retzer Altenberg geht's wieder rund

Gestartet wird am Freitag, 12. 5., um 17 Uhr mit Heurigenbetrieb. Ab 20 Uhr sorgt die Weinviertler Rock-Coverband „Madox“ für Stimmung. Am Samstag, 13. 5., startet der Heurigenbetrieb ebenfalls um 17 Uhr, ehe um 20 Uhr das nächste Konzert auf die Besucher wartet: „Strategisch guat“ freuen sich bereits auf ihren Auftritt vor malerischer Kulisse.

Am Sonntag, 14. 5., folgt schließlich der Muttertagsbrunch. Reservierungen werden per E-Mail an juergen.authried@icloud.com erbeten. Von 14 bis 21 Uhr findet das Muttertagswochenende am Altenberg bei Heurigenbetrieb sein Ende. Für die jungen Besucher steht am Samstag und Sonntag eine Luftburg bereit.

Weitere Termine, die heuer noch am Altenberg fix eingeplant sind: ein Sonnwendheuriger von 16. bis 18. Juni, Cocktail-Sommernächte von 14. bis 16. Juli sowie von 21. bis 23. Juli und „Herbst im Weingarten“ von 15. bis 17. September.

Im denkmalgeschützten Sgraffitohaus in Retz ist indes die Rooftop-Bar im Entstehen, die Authried gemeinsam mit dem „sgrafit hotel“ der Immobilienfirma FAWE eröffnen will. Die Projektbetreiber hoffen, dass die Arbeiten noch heuer abgeschlossen werden können.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.