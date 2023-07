Festival-Intendant Löffler verlässt nach 17 Jahren Retz

Festival-Obmann Erwin Kraus bestätigte gegenüber der NÖN den Abschied des Intendanten, der die Arbeit stets zur Zufriedenheit ausgeübt habe. Er wolle nun mit dem Land NÖ in Kontakt treten, so Kraus, und eine außerordentliche Vorstandssitzung am 31. Juli einberufen.

Löffler teilte seine Entscheidung auch schon offiziell dem Retzer Bürgermeister Stefan Lang mit. Er wurde im Jahr 1968 in Rheinfelden/Baden in Deutschland geboren, studierte zunächst Theaterwissenschaften und Germanistik in München, später Schauspiel am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Erste Engagements führten ihn an das Stadttheater Luzern und nach Basel, ehe er erneut seinen Lebensmittelpunkt in Österreich fand. Er arbeitete für das Theater in der Josefstadt, die Salzburger Festspiele und die Festspiele Reichenau.

Zu seinen größten privaten Leidenschaften zählt Alexander Löffler das Lesen und das Reisen. Aber auch sportliche Aktivitäten sind ihm in seiner spärlichen Freizeit wichtig. Er ist mit der Regisseurin Monika Steiner verheiratet.