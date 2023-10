Forstinger Hollabrunn wurde bei der Eröffnung gestürmt

Am Eröffnungswochenende der neuen Forstinger-Filiale in der Christophorusstraße 4 waren vor allem Winter-Chemie, Reifen und der Werkstatt-Dienst sehr begehrt. Vieles in der Filiale ist neu: Die Werkstatt wurde nach vorne versetzt; Decke, Boden und das Lager wurden neu gemacht. „Bis auf die Grundmauern wurde alles erneuert“, informierte Vertriebsleiter Matias Mrnjavac. Zusammengearbeitet wurde dabei mit dem Vermieter Familie Seifried. Der Auftritt wirkt durch die dominierende Farbe Anthrazit moderner.

Das Team der Hollabrunner Filiale ist jedoch immer noch das gleiche. „Unsere Mitarbeiter haben in den 17 Monaten in anderen Filialen ausgeholfen. Unser Ziel war es schließlich, wieder zu eröffnen“, erklärt Mrnjavac. Am Eröffnungswochenende stand auch ein Grillhendlstand für die hungrigen Kunden vor der Filiale bereit.

Ende Mai 2022 schloss die Forstinger-Filiale Hollabrunn nach einem fürchterlichen Feuerunfall, bei dem ein Pkw-Lenker sein Leben verlor (die NÖN berichtete). https://m.noen.at/hollabrunn/florianis-gefordert-grossbrand-nach-verkehrsunfall-in-hollabrunn-pkw-lenker-verstarb-hollabrunn-brand-verkehrsunfall-ff-hollabrunn-nofb-324069546