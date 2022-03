Nach Bombeninferno in Kiew erschöpft in Hollabrunn angekommen

Der Hilferuf kam am späten Freitagnachmittag. Eine private Initiative aus Deutschland meldete sich telefonisch von unterwegs und bat dringend um Unterstützung.

„Wir sind mit dem Bus aus Kiew unterwegs und haben mehrere Erwachsene, 17 Kinder und 1 Baby bei uns. Wir sind auf dem Weg nach Österreich und brauchen dringend eine Unterkunft“, hieß es. In der Nacht auf Samstag erreichten die Geflüchteten dann völlig erschöpft das Caritas-Wohnhaus Hollabrunn. Mit an Bord des Busses: Viele Mütter mit Kindern, alte und gebrechliche Personen, einige Kinder mit Behinderungen und ein neun Monate altes Baby – alle mit nur sehr wenig Gepäck und alle aus unterschiedlichsten sozialen Einrichtungen der ukrainischen Hauptstadt.

"Werde diesen Moment nie vergessen"

„Ich werde diesen Moment nie wieder vergessen“, sagt Thomas Krottendorfer, Einrichtungsleiter des Caritas-Wohnhauses in Hollabrunn, und erzählt: „Die Kinder waren völlig erschöpft. Viele sind natürlich traumatisiert und vermissen ihren Papa. Ich musste einige Kinder und eine 87 Jahre alte Frau, die an Demenz leidet, aus dem Bus ins Haus tragen. Die meisten wollten nur noch ins Bett. Vielen fehlte selbst die Kraft für ein Abendessen. Ich bin sehr froh, dass wir diesen Menschen hier nun ein Notquartier anbieten können.“

Besonders berührend sei die Geschichte einer Mutter von zwei Zwillingen: „Meine Kinder feierten einen Tag vor Kriegsbeginn ihren siebten Geburtstag. Die vergangenen Wochen waren dramatisch. An Geburtstag war nicht zu denken. Wir sind so froh, jetzt einmal in Sicherheit zu sein.“

"Enorme Solidarität in der Gemeinde"

Krottendorfer ist berührt von der enormen Solidarität in der Gemeinde: „Gefühlt kann ich sagen: Ganz Hollabrunn rennt für diese Menschen. Der Metzger hat seine Unterstützung ebenso angeboten wie umliegende Ärzte, die vorbeigekommen sind. Der Supermarkt spendete Windeln und Babynahrung und die Matratzen konnten in Windeseile organisiert, die Betten in kurzer Zeit mit Freiwilligen aufgestellt werden. Unser gesamtes Team war die ganze Nacht da. Und unsere Nachbarn spendeten Kleidung und Spielsachen.“

Für Sonntag war geplant, den Geburtstag der Zwillinge nachzufeiern "und ein weiteres Kind hat morgen Geburtstag", schildert Krottendorfer. Das Ziel sei klar: "Wir wollen den Menschen in dieser Not helfen. Sicherheit vermitteln. Geborgenheit. So etwas wie Normalität abseits des Krieges in der Ukraine.“

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden