Nach Brandstiftung: Gemeinderat Rausch reicht's .

Die Serie von Vandalismus in Hollabrunn hat mit dem Brand in der Mittelschule einen neuen Höhepunkt erreicht. Alles deutet darauf hin, dass Brandstifter am Werk waren. Sicherheitsgemeinderat Alexander Rausch will eine Videoüberwachung umgesetzt wissen.